Unieke benadering van meme-coins van Shiba Memu laat investeerders jagen op SHMU

Als het gaat om meme-munten, kunnen niet veel mensen beweren de hype te hebben die momenteel het nieuwe op honden gebaseerde meme-token Shiba Memu (SHMU) omringt. In een jaar waarin mememania een grote verschuiving in populariteit heeft ondergaan, zijn projecten als Pepe, Floki Inu en Doge Killer enorme hits geweest.

Niemand kan echter bogen op het genie dat Shiba Memu is – namelijk de integratie van blockchain en kunstmatige intelligentie (AI) om de grenzen van wat mogelijk is in zijn marketingstrategie te verleggen. Kan dit het nieuwe crypto-token de huidige meme-leiders omverwerpen als het beste op honden gebaseerde token?

De explosieve aard van de token presale suggereert dat investeerders ervan overtuigd kunnen zijn dat dit zal gebeuren. Bekijk hier de voortgang.

Meme-coin markt bloeit op

Cryptocurrency koestert momenteel een gezonde dosis bullish sentiment, dankzij het optimisme dat BlackRock en verschillende andere vermogensbeheerders van Wall Street in de markt hebben gebracht. Het regelgevingsfront blijft een grijze wolk aan de horizon, en dat is iets waar beleggers zich van bewust zijn. Het algemene sentiment op dit moment is echter dat er een nieuwe bull-cyclus in zicht komt.

Temidden van deze vooruitzichten is het feit dat meme-munten een van de grootste trends van het jaar in crypto zijn. Sterker nog, de meme-markt die in 2020 een waarde had van vrijwel $0, is nu een bloeiende industrie van $20 miljard – met ruimte voor nog meer groei.

Wereldwijd zorgt kunstmatige intelligentie voor een revolutie in alles, waarbij technologiegiganten als Google en Microsoft groot inzetten op het potentieel ervan om nog meer interesse te wekken, niet alleen in de reguliere sector, maar ook in cryptocurrency.

Shiba Memu wil deze ruimte naar een nieuw niveau tillen door zijn unieke aanpak die AI en blockchain combineert. De marketingkrachtpatser die het aan het bouwen is, lijkt ogenschijnlijk anders dan ooit tevoren in crypto.

Wat is Shiba Memu?

Shiba Menu is een nieuwe crypto-meme-token die wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie, die in de whitepaper wordt beschreven als technologie die het platform het marketinggenie van 100 bureaus geeft. Kortom, Shiba Memu creëert een zelfvoorzienende marketingmachine die gebruik zal maken van blockchain en AI om viraal-achtige zichtbaarheid te bieden voor het native SHMU-token.

Het is een strategie die de waarde van de munt ten goede zou kunnen komen en Shiba Memu concurrenten zou kunnen omdraaien, aangezien het een van de meme-projecten wordt met een investeringspotentieel op lange termijn.

De unieke aanpak van Shiba Memu

Denk aan een cryptonetwerk dat in staat is om zijn eigen PR’s op te stellen en zichzelf met sluipschutterprecisie aan de wereld te presenteren via berichten op sociale media en andere fora. Dat is wat deze nieuwe meme-munt belooft.

In tegenstelling tot rivaliserende meme-munten die profiteren van hype-cycli op korte termijn, richt Shiba Memu zich op aantrekkingskracht voor de lange termijn. De whitepaper voorziet in het gebruik van machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) om voorop te blijven lopen. Volgens de details op zijn website omvat dit het opnieuw bedenken van zijn marketingstrategieën en het opnemen van feedback van de community via het AI-dashboard.

De interactieve aanpak zorgt er ook voor dat SHMU-houders tokens verdienen wanneer het door AI aangedreven systeem een van hun verbeteringsvoorstellen overneemt.

Wat is de presale prijs van Shiba Memu?

De presale van Shiba Memu is een evenement van 8 weken met een open einde waarbij 85% van het totale aanbod van 1 miljard SHMU wordt verkocht. De onlangs gelanceerde tokenverkoop heeft de industrie stormenderhand veroverd, met vroege investeerders die in minder dan een week meer dan 25 miljoen tokens ter waarde van meer dan $478.000 binnenhaalden.

Beleggers die zich nu willen positioneren door deel te nemen aan de presale, hebben de mogelijkheid om SHMU te kopen tegen mogelijk enorme kortingen. In tegenstelling tot andere presale evenementen, waar de prijzen na elke fase stijgen, zal de prijs van Shiba Memu dagelijks om 18:00 uur GMT stijgen.

Momenteel kost SHMU $0,0127 en zal tijdens de presale elke dag op het aangegeven tijdstip blijven verdubbelen totdat het $0,0244 bereikt. De dagelijkse verhoging is vastgesteld op $0,000225.

Je kunt SHMU kopen met ETH, BNB, USDT en BUSD.

Kan Shiba Memu de huidige meme-coin leiders overtreffen?

Als de marktomstandigheden overeenkomen en het succes van de crypto-meme standhoudt te midden van potentieel branchebepalende marketingstrategieën van Shiba Memu, dan is het mogelijk dat SHMU een hoge vlucht neemt. Kan het Pepe, Shiba Inu en Dogecoin overtreffen? Dat zou zeker kunnen.

Het droomscenario is als de waarde van SHMU omhoog schiet wanneer het token live gaat op beurzen nadat de presale van 8 weken is afgelopen.

Een andere stimulans zou de ontwikkeling en levering van het Shiba Memu AI-dashboard kunnen zijn, gezien als een belangrijke drijvende factor in de marketingstrategie. Volgens de roadmap zou SHMU in het derde kwartaal van 2023 op de eerste grote beurzen moeten worden genoteerd, terwijl het langverwachte AI-dashboard begin 2024 zal worden gelanceerd.

Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat crypto grotendeels speculatief blijft en dat een aantal factoren de marktomstandigheden kan omdraaien en winsten teniet kan doen. Slim zijn als belegger is een eigenschap die niet genoeg benadrukt kan worden.

Lees meer over het Shiba Memu-token in de whitepaper en op de presale pagina.