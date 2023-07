Euro Stoxx 50-index onder sleutelprijs nu beleggers nerveus worden

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Euro Stoxx 50-index is er sinds april niet op vooruit gegaan omdat de zorgen over de Europese economie aanhouden. De index, die de grootste beursgenoteerde bedrijven in Europa volgt, noteerde maandag op €4.355, een paar punten onder het hoogste punt ooit van €4.415.

Europees herstel brokkelt af

De Euro Stoxx 50-index heeft het dit jaar goed gedaan. Het is naar een recordhoogte gestegen doordat lokale en buitenlandse investeerders hun blootstelling aan de Europese markt hebben vergroot. Dit gebeurde omdat Europese landen als Duitsland en Frankrijk goed reageerden op de energiemarkt.

De laatste tijd zijn er echter tekenen dat de Europese economie vertraagt. De meest recente gegevens toonden aan dat Duitsland in een recessie is beland doordat de productieactiviteit vertraagt. De PMI voor de verwerkende industrie is de afgelopen zes maanden onder de 50 gebleven.

Ook andere Europese landen doen het niet goed. Uit gegevens van Eurostat bleek dat de eurozone in het eerste kwartaal in een recessie belandde. Frankrijk registreerde tijdens het kwartaal bijna nul economische groei.

De obligatiemarkt signaleert ook meer zwakte in het verschiet. Het verschil tussen de rente op 2- en 10-jaars obligaties in Duitsland is gecrasht tot het laagste niveau in meer dan drie decennia. Historisch gezien is de omgekeerde rentecurve een van de meest accurate indicatoren van een recessie.

Ondertussen worden beleggers nerveus over de Euro Stoxx 50-index. Uit gegevens op de optiemarkt blijkt dat beleggers putopties op de markt kopen. Een putoptie is een strategie die een verzekering biedt tegen dalende koersen.

Een van de meest positieve dingen in Europa is de stijgende euro. Het paar EUR/USD is sinds maart naar het hoogste niveau gestegen, zoals ik in dit artikel schreef. Deze rally is vooral te danken aan de dalende Amerikaanse dollar.

De best presterende Stoxx 50-indexbestanddelen dit jaar zijn Philips, Inditex, CRH, Adidas, Infineon, SAP en Hermes. De enige achterblijvers in de index zijn Vovovia, TotalEnergies, AB InBev, BASF en Kone.

Voorspelling Euro Stoxx 50

De Stoxx 50-index vond dit jaar een sterke weerstand op €4.414. Sinds april dit jaar is het er niet meer boven gekomen. De index heeft ook een patroon gevormd dat lijkt op een oplopend driehoekspatroon.

Het is ook boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden en de Ichimoku-wolk gestegen. Vanwege het driehoekspatroon is de kans dus groot dat de index een bullish breakout zal hebben. Deze mening wordt bevestigd als de prijs boven het weerstandsniveau van €4.414 komt.