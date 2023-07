Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De CAC 40-index heeft aan kracht ingeboet doordat de zorgen over de Chinese economie aanhielden. De index zakte maandag terug naar €7.285, lager dan het hoogste punt van dit jaar van €7.583. Deze prijs ligt zo’n 30% boven het laagste niveau vorig jaar.

Zorgen over China blijven bestaan

Copy link to section

De CAC 40-index begon het jaar goed en steeg in juni naar een recordhoogte van €7.583. Deze rally vond plaats vanwege de groeiende hoop dat de Europese economie dit jaar snel zal herstellen. De index steeg ook hard nadat China de economie heropende na de Covid-19-lockdowns van vorig jaar.

Uit recente gegevens blijkt echter dat de twee economieën aan het wankelen zijn. Volgens Eurostat kromp de Europese economie in het eerste kwartaal doordat de productiesector haperde. Uit afzonderlijke hoogfrequente gegevens blijkt dat de PMI voor de verwerkende industrie in de regio dit jaar onder de 50 is gebleven.

China, een leidende markt voor veel CAC 40-indexbestanddelen, is ook vertraagd. Zoals ik in dit artikel schreef, toonden gegevens gepubliceerd door het National Bureau of Statistics aan dat de economie van het land in het tweede kwartaal met 6,3% groeide. De detailhandelsverkopen stegen geleidelijk terwijl de jeugdwerkloosheid naar het hoogste niveau ooit steeg.

China is een belangrijke markt voor Franse bedrijven als Kering, Richmont, Hermes en LVMH. Al deze bedrijven verdienen het grootste deel van hun inkomsten in het land, dankzij de snelgroeiende middenklasse.

Richemont, het moederbedrijf van Cartier en Van Cleef & Arpels, zei dat zijn Chinese activiteiten het goed deden in het tweede kwartaal. Het aandeel zakte maandag echter met meer dan 10%, nadat het bedrijf waarschuwde voor een vertraging in de Verenigde Staten. Andere luxegoederenbedrijven zoals Hermes, Kering en LVMH zakten ook in elkaar.

De meeste CAC 40-indexen zijn dit jaar gestegen. De best presterende bedrijven dit jaar zijn STMicroelectronics, Hermes, LVMH, Saint Gorban, Stellantis en L’Oréal. De enige achterblijvers in de index zijn Teleperformance, TotalEnergies, Eurofins en Worldline.

Voorspelling CAC 40-index

Copy link to section

CAC-grafiek door TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de CAC-index sinds mei dit jaar in een algemene bearish trend zit. Het heeft een dalend kanaal gevormd dat in het zwart wordt weergegeven. De prijs ligt iets onder de bovenkant van het dalende kanaal. Het consolideert op de 50-daagse en 25-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de stochastische oscillator iets onder het overboughtniveau bewoog.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de index op de lange termijn optimistisch. Op korte termijn echter zal de index waarschijnlijk dalen en de onderkant van het kanaal opnieuw testen op ongeveer €7.000.