Nikkei 225 index vormt dubbele top bij BoJ rentecurve verwachting

De Nikkei 225-index heeft de afgelopen weken aan kracht ingeboet. Na deze maand gestegen te zijn naar een hoogste punt in meerdere decennia van ¥33.766, is het teruggelopen met zo’n 4,70% naarmate investeerders winst nemen en naarmate het inkomstenseizoen vorm krijgt. De index is dit jaar ongeveer 26% gestegen en presteerde daarmee beter dan zijn Amerikaanse tegenhangers zoals de Nasdaq 100 en S&P 500 indices.

Zorgen over economische groei

Japanse aandelen hebben zich deze maand teruggetrokken als gevolg van toenemende zorgen over de wereldeconomie. Uit Amerikaanse gegevens die deze maand zijn gepubliceerd, blijkt dat de arbeidsmarkt in juni vertraagde. De inflatie daalde tot 3,0%, wat wees op een afname van de vraag.

Maandag onthulden Chinese gegevens dat de economie in het tweede kwartaal trager groeide dan verwacht. De economie groeide met 6,8%, lager dan de gemiddelde schatting van 7,3%. De detailhandelsverkopen en de industriële productie bleven achter bij schattingen, terwijl de jeugdwerkloosheid naar een recordhoogte steeg.

Deze cijfers zijn belangrijk voor Japan, aangezien de VS en China wereldwijd twee van de grootste handelspartners zijn. Als gevolg hiervan zou een economische vertraging de vraag naar enkele van zijn topbedrijven zoals Toyota en Nissan kunnen beïnvloeden.

De volgende belangrijke katalysator voor de Nikkei 225-index komt donderdag, wanneer Japan de laatste handelscijfers zal publiceren. Economen verwachten dat uit de gegevens blijkt dat de import van het land in juni met 11,3% is gedaald, terwijl de export met 2,2% is gestegen.

De Japanse export wordt geholpen door de zwakke yen. De valuta dook in juni naar 145,06 en veerde toen terug naar ongeveer 138,60. Een zwakkere yen helpt de export te stimuleren door Japanse goederen goedkoper te maken.

Ondertussen houden de Bank of Japan (BoJ) en de Federal Reserve volgende week hun vergaderingen. Economen verwachten dat de BoJ haar rendementscurve zal aanpassen in haar poging om uit haar ultra-ruime beleid te stappen. De Fed daarentegen zal naar verwachting de rente met nog eens 0,25% verhogen.

De grootste winnaars van de Nikkei-index waren bedrijven als Okuma, Resona Holdings, Mitsubishi UFJ Financial, Amada, Eisai en Mizuho Financial. Al deze aandelen stegen met meer dan 2%. Aan de andere kant waren de grootste achterblijvers in de index Rakuten, CyberAgent, Toho en Pacific Metals.

Voorspelling Nikkei 225 index

Nikkei-indexgrafiek door TradingView

De Nikkei 225-index heeft zich de afgelopen weken teruggetrokken. Deze trend vond plaats nadat de index een patroon met dubbele top had gevormd op ¥33.766. Bij analyse van prijsacties is dit patroon meestal een bearish teken.

De index is iets onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden gezakt. Het belangrijkste is dat de Relative Strength Index (RSI) een bearish divergentiepatroon heeft gevormd. Daarom zal de Nikkei-index waarschijnlijk onder druk blijven staan naarmate de winstnemingen voortduren. Door deze trend zou het kunnen dalen tot ¥31.000.