Ocado meldt groter verlies: ‘zeer lage financiële zichtbaarheid’

Ocado Group PLC (LON: OCDO) eindigde dinsdag 20% hoger, hoewel het een groter verlies vóór belastingen rapporteerde voor de eerste helft van het jaar.

Aandeelhouders zijn vooral tevreden omdat het kruidenierstechnologiebedrijf zijn eerdere richtlijnen herhaalde. Toch zei Clive Black van Shore Capital vandaag:

Ocado heeft een zeer lage financiële zichtbaarheid. Er is vrijwel geen basis voor een geloofwaardig model van Solutions-activiteit tot nu toe, er is zoveel geïnvesteerd voor dergelijke materiële geaccumuleerde verliezen.

Het in Londen genoteerde bedrijf sloot H1 af met £289,5 miljoen aan verlies vóór belastingen, in verband met eenmalige kosten. Ocado Group leed in de eerste helft van 2022 een verlies van £211,3 miljoen.

Vorige maand ging het gerucht dat Amazon geïnteresseerd zou zijn in het kopen van Ocado (lees meer). De retailgigant heeft tot nu toe echter nog geen definitieve aankondiging gedaan.

Ocado zag de omzet groeien in alle divisies

Op dinsdag rapporteerde Ocado een groei van 9,0% op jaarbasis in zijn H1-omzet.

Hoewel alle divisies sterk waren, waren vooral technische oplossingen opmerkelijk met een stijging van maar liefst 59%. Toch voegde Clive Black vandaag in zijn onderzoeksnota toe:

We blijven het gevoel hebben dat we de financiële output van Ocado op middellange termijn niet met enig vertrouwen kunnen voorspellen. We hebben geen advies over het eigen vermogen. Onze voorzichtigheid blijft voelbaar.

Ocado Group schommelde echter naar £16,6 miljoen aangepaste EBITDA tegenover £13,6 miljoen verlies een jaar geleden. De joint venture met Marks & Spencer steeg licht tot £1,18 miljard dankzij een solide klantengroei, een toename van het aantal bestellingen per week en een gemiddeld groter winkelmandje.