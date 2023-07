Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De DAX index heeft de meeste verliezen van eerder deze maand uitgewist nu het cijferseizoen op gang komt. De index handelde op maandag op €16.000, ongeveer 4% boven het laagste niveau van deze maand. In totaal is de index met meer dan 35% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Duitse aandelen verliezen momentum

De DAX 40-index begon het jaar goed en de vooruitzichten voor de Duitse economie verbeterden. De index steeg in juni naar een recordhoogte van €16.424, terwijl de meeste kiezers stegen. Deze rally was breed gedragen, met de meeste kiezers in het groen.

Rheinmetall, een toonaangevende leverancier in de defensie-industrie, is dit jaar het best presterende bedrijf in de DAX-index geworden. Het is met meer dan 40% gestegen terwijl Duitsland werkt aan het verhogen van zijn defensie-uitgaven.

De aandelenkoers van Adidas is met meer dan 35% gestegen nu het bedrijf afstand neemt van de controverse. Het beëindigde onlangs zijn samenwerking met Kanye West, die elk jaar meer dan $1 miljard aan omzet opleverde. Desondanks verwachten analisten dat het bedrijf dit jaar meer organische verkopen zal realiseren.

Andere toppresteerders in de DAX 40-index zijn onder andere Heidelbergcement, Infineon, SAP, Covestro, Deutsche Post en BMW. Al deze aandelen zijn dit jaar met meer dan 30% gestegen.

De grootste achterblijvers van de index zijn Merck, Sartorium, Zalando, Vonovia, Siemens Energy en Deutsche Bank.

Ondertussen zijn er tekenen dat beleggers voorzichtig worden met Europese aandelen. Volgens de FT kopen beleggers putopties in Europese aandelen. Een putoptie biedt enige verzekering tegen dalende koersen. In een notitie zei een analist bij Bank of America:

“Mensen zijn onaangenaam long [Europa]. Ze zijn long omdat ze moeten meedoen, maar de fundamentele overtuiging is er niet. Niemand wil deze markt zo dicht bij zijn hoogtepunt achtervolgen.

De volgende belangrijke katalysator voor de DAX-index komt volgende week wanneer de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) hun rentebeslissingen bekendmaken.

Voorspelling DAX-index

De Duitse DAX steeg in juni naar een recordhoogte van €16.424. De koers bevindt zich in een consolidatiemodus nu investeerders winst beginnen te nemen. De index is iets boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden geëvolueerd.

Het is ook boven de stijgende trendlijn gekomen die de laagste niveaus sinds december vorig jaar met elkaar verbindt. Daarom zijn de vooruitzichten voor de index in dit stadium neutraal. Meer voordeel zal worden bevestigd als de prijs boven zijn recordhoogte komt.