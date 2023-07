Poolse zloty overtreft dollar nu het overschot op de lopende rekening de consensus overtreft

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Ongeveer twee maanden geleden schreef ik een artikel over hoe de Poolse zloty (PLN) in een stijgende trend zit ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het belangrijkste argument was dat de Nationale Bank van Polen de rente hoger verhoogde dan de Fed, en dat het verschil de munt in de rug zou moeten zijn. Je kunt in dit artikel meer lezen.

Sindsdien zijn er in Polen enkele interessante economische gegevens vrijgegeven. Ten eerste verrasten de betalingsbalansgegevens voor mei 2023 positief. Om precies te zijn: het overschot op de valutarekening overtrof de consensus. Dat is positief voor de munt.

Ten tweede daalt de inflatie in Polen – een vergelijkbare trend als in andere Europese landen en in de Verenigde Staten. Uit gegevens bleek dat de inflatie exclusief voedsel- en energieprijzen in juni 11,1% bedroeg, vergeleken met 11,5% een maand eerder.

Hoewel de trend van desinflatie duidelijk is, ligt het totale aantal veel hoger dan het doel van de centrale bank. Er is dus ruimte voor meer renteverhogingen, in tegenstelling tot wat de Fed zou kunnen doen na de vrijwel zekere renteverhoging in juli.

De bullish trend van PLN/USD blijft intact

Sinds de laatste analyse van het paar PLN/USD die hier op Invezz is gepubliceerd, bleef de wisselkoers in een stijgende trend. Zo’n trend wordt gekenmerkt door een reeks hogere toppen en hogere dieptepunten – en de reeks gaat door.

De markt brak echter nog niet boven het hierboven in zwart gemarkeerde omslaggebied. Een dagelijkse sluiting erboven zou de doorbraak boven het vorige lagere hoogtepunt markeren en meer kopers aantrekken naarmate de short squeeze zou toenemen.