Societe Generale krijgt licentie voor Digital Asset Service Provider in het Frans

De Franse Autoriteit voor Financiële Markten (‘Autorité des Marchés Financiers’ (AMF)) heeft een Digital Asset Service Provider (‘DASP’ of ‘Prestataire de Service sur Actifs Numériques’ (PSAN) uitgegeven aan Societe Generale – FORGE (SG-FORGE), een dochteronderneming van de Societe Generale Group die zich richt op activiteiten op het gebied van crypto-activa. Dit maakt de financiële instelling de eerste gereguleerde dienstverlener op het gebied van digitale activa in Frankrijk.

De DASP-licentiegoedkeuring is op dit moment het hoogste niveau van wettelijke erkenning voor activiteiten met digitale activa. Het toont een hoog niveau van beveiliging en betrouwbaarheid van interne controle, cyberbeveiliging en complianceprocessen en -systemen, evenals het in stand houden van voldoende regelgevend kapitaal.

Société Générale anticipeert op invoering van MiCA regelgeving

SG-FORGE houdt de relevante regelgeving bij nu de implementatie van de Europese MiCA-verordening dichterbij komt. De MiCA regelgeving is goedgekeurd en aangenomen door de Europese Raad, in afwachting van de implementatie ervan in 2024.

De DASP goedkeuring van Societe Generale door een grote nationale toezichthouder in de EU is een cruciale mijlpaal voor de Euro CoinVertible (EURCV) “EURon” stablecoin, die SG-FORGE afgelopen april lanceerde op de open blockchain van Ethereum, terwijl het de dienstenportfolio van de Societe Generale Group uitbreidde om te voldoen aan de eisen van institutionele klanten voor digitale middelen.

Voordat SG-FORGE de DASP-licentie ontving, had het eerder de DASP-registratie verkregen in september 2022. Dit was een verplichte stap om diensten aan te bieden zoals de bewaring van cryptocurrencies, het kopen of verkopen van cryptocurrencies voor wettig betaalmiddel en de uitwisseling van digitale activa tegen andere digitale activa.

De DASP-licentie bevestigt de pioniersrol van Societe Generale – FORGE in het crypto-activa-ecosysteem.