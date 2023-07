Stijging olijfolie prijs kan verergeren naarmate de hittegolf in Europa aanhoudt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

In de meeste ontwikkelde landen neemt de inflatie af, geholpen door een dalende vraag, een zwakkere Amerikaanse dollar en een hogere productie. Prijzen van primaire landbouwgrondstoffen zoals tarwe, maïs en sojabonen hebben zich dit jaar ook teruggetrokken. Olijfolieprijzen bereiken echter recordhoogtes.

Uit gegevens blijkt dat de Europese olijfolieprijzen zijn gestegen van 4 euro in september vorig jaar naar 7 euro vandaag. In het VK onthulden gegevens van het Office of National Statistics (ONS) dat een fles olijfolie van 500 ml in mei gemiddeld 6,16 pond kostte, een stijging van 47% ten opzichte van een jaar eerder.

Droogte in Europa houdt aan

Olijfolieprijzen zijn dit jaar sterk gestegen doordat investeerders rekening hielden met een grote vraag en een laag aanbod. Een belangrijke reden hiervoor is dat belangrijke olijfolieproducerende landen een grote droogte doormaken. Enkele van de grootste producenten van olijfolie zijn Spanje, Italië, Marokko, Turkije en Griekenland.

Uit gegevens van het European Drought Observatory (EDO) bleek dat de helft van de Europese Unie een droogte doormaakte. De temperaturen in Italië, Griekenland en Turkije liepen deze week op tot boven de 40 graden. Dit is opmerkelijk aangezien de EU ongeveer tweederde van de olijfolie in de wereld produceert.

Regen is dit jaar zeldzaam geworden in het grootste deel van de EU. Spanje en Portugal hebben de afgelopen tijd wat regen gehad, maar niet genoeg om de stijgende temperaturen te compenseren.

Daarom bestaat de vrees dat de aanvoer van olijfolie dit jaar zal afnemen. Uit recente gegevens blijkt dat Europese producenten hun voorraden aan het verkleinen zijn. Deze voorraden daalden van 265.000 ton in mei naar 265.000 ton in juni.

De productie van olijfolie zal dit jaar naar verwachting verder dalen. Experts denken dat Spanje in het afgelopen seizoen 620.000 ton olijfolie zal produceren na een oogst van 1,5 miljoen een jaar eerder. In een notitie zei een analist bij Mintec:

“We hebben een zeer slechte oogst gehad, de prijzen zijn nog nooit zo hoog geweest en de zorgen gaan verder dan het seizoen dat we net hebben gehad.”

Olijfolie prijzen kunnen hoog blijven

Britse olijfolieprijzen

Grondstoffenprijzen worden meestal beïnvloed door vraag en aanbod. De vraag naar olijfolie wordt meestal gedreven door de wereldbevolking en economische groei. Uit recente gegevens blijkt dat veel belangrijke landen, zoals de VS en China, aan het herstellen zijn na een inzinking tijdens de pandemie.

Tegelijkertijd is de wereldbevolking gestegen van 7 miljard enkele jaren geleden tot ruim 1 miljard. Dit betekent dat de vraag zal blijven stijgen.

Aanderzijds lijdt de bevoorrading onder de gevolgen van de klimaatverandering. Uit gegevens bleek dat vorige week de warmste week ooit was. En wetenschappers geloven dat dit jaar recordtemperaturen zullen zien.

Deze hittegolven vinden plaats in enkele van de grootste olijfolieproducerende landen, zoals die in Europa. Een combinatie van een grote vraag en een laag aanbod betekent dus dat de prijzen van olijfolie dit jaar kunnen oplopen tot boven de 10 euro.