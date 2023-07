Apple lanceert ChatGPT-rivaal nu vraag naar AltSignals (ASI) stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Kunstmatige intelligentie (AI) is dit jaar een van de grootste groeisectoren geworden. Het zal belangrijke sectoren van de economie, zoals muziek, inhoud en werken ontwrichten. Als gevolg hiervan hebben veel grote bedrijven hun AI-plannen vrijgegeven.

Apple lanceert Apple GPT

Copy link to section

Microsoft heeft zwaar geïnvesteerd in ChatGPT en biedt nu AI-tools aan particuliere en zakelijke klanten. Zoals mijn collega in dit artikel schreef, heeft het bedrijf deze week de prijzen van zijn producten vrijgegeven. Elon Musk lanceerde xAI, een bedrijf dat wil investeren in de industrie.

Hetzelfde geldt voor bedrijven als Meta Platforms, Baidu en IBM. Nu zou Apple aan zijn eigen AI-tool werken, omdat het probeert te concurreren met de pioniers van de industrie zoals Microsoft en Google. Volgens Bloomberg heeft Apple een eigen taalmodel gebouwd en Apple GPT intern gelanceerd.

Het is onduidelijk of het product van Apple bestaande platforms, die zich in een pole position bevinden, zal verstoren. ChatGPT wordt nu door miljoenen mensen over de hele wereld gebruikt. Evenzo groeit het aantal Bard-producten van Alphabet.

Apple heeft echter een voordeel. Ten eerste heeft het wereldwijd een groot gebruikersbestand. De geïnstalleerde basis is gestegen tot meer dan 2 miljard mensen. Apple staat ook bekend als meer methodisch in de productlanceringen. Historisch gezien staat het bedrijf er niet om bekend als eerste een product op de markt te brengen.

Verkoop van AltSignals-tokens gaat door

Copy link to section

Ondertussen kopen crypto-investeerders nog steeds AltSignals, een nieuwe cryptocurrency op het gebied van kunstmatige intelligentie. AltSignals is een bedrijf dat de financiële dienstverlening probeert te ontwrichten met behulp van geavanceerde AI-modellen.

In tegenstelling tot veel andere projecten is AltSignals al een winstgevend bedrijf met duizenden gebruikers van over de hele wereld. De huidige versie van het platform is gebaseerd op traditionele technische analysemodellen zoals voortschrijdende gemiddelden en MACD.

Hoewel deze modellen goed werken en een hoog rendement opleveren, zijn de ontwikkelaars van mening dat het opnemen van AI in het platform meer rendement zal opleveren. De nieuwe versie zal technologieën zoals natuurlijke taalverwerking (NLP), machine learning en voorspellende modellering in de markt integreren.

Als gevolg hiervan hebben duizenden investeerders kapitaal toegewezen aan de symbolische verkoop. Uit gegevens blijkt dat de tweede fase van de verkoop meer dan $1,1 miljoen heeft opgehaald bij investeerders. Het doel van deze fase is om $2,2 miljoen op te halen.

De ontwikkelaars zullen vervolgens de prijs van elk ASI-token in de volgende fase verhogen met 12,05%. Dit betekent dat kopers van de eerste en tweede fase automatisch de waarde van hun tokens zien stijgen. Je kunt het AltSignals-token hier kopen.

AltSignals profiteer van de AI-golf

Copy link to section

Een van de belangrijkste redenen om in AltSignals te investeren, is dat AI-middelen het dit jaar goed doen. Nvidia, dat GPU’s voor de AI-industrie levert, heeft een marktkapitalisatie van meer dan $1 biljoen bereikt. De aandelen van Microsoft zijn naar een recordhoogte gestegen en analisten geloven dat er meer opwaarts potentieel is.

Hetzelfde gebeurt in de crypto-industrie, waar de meeste AI-tokens zoals SingularityNET en Fetch AI dit jaar met meer dan 500% zijn gestegen. Het belangrijkste is dat AltSignals zich in een branche bevindt die snel groeit. Verwacht wordt dat het in 2030 meer dan $2 biljoen zal bedragen. Daarom zullen pioniers zoals AltSignals in een goede positie verkeren om deze groei te leiden.