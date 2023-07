Augur (REP)-token stijgt nu Chancer presale $845.000 bereikt

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Augur (REP), het native token van het gedecentraliseerde voorspellende marktplatform, Augur, heeft een meerderheid van cryptohandelaren verrast met een monster bull run. Het token is geëxplodeerd naar een hoogtepunt van $1,92 van $1,12, hoewel het op het moment van schrijven een deel van de winst had opgeleverd.

Hoewel er geen groot cryptonieuws is over Augur, is de algemene marktkapitalisatie voor de cryptocurrency gestegen tot $1,12 biljoen. De meeste cryptocurrencies vertonen een bullish momentum, hoewel de meeste tokens voor voorspellende cryptomarkten relatief onbewogen zijn gebleven. Er is echter een opkomende gedecentraliseerde voorspellende markt met de naam Chancer die tot doel heeft de hele industrie te verstoren.

Wat is Augur en waarom stijgt het native token?

Augur is een groeiend voorspellingsmarkt protocol met momenteel een TVL van $1,03 miljoen. Hoewel het protocol vrij oud is, werd de tweede versie uitgebracht in 2020. Het is gebaseerd op een geavanceerde orderboektoepassing en gebruikers moeten DAI gebruiken als hun basishandelsvaluta om op Augur te kunnen handelen.

REP is de naam van het token van het platform. Gebruikers zetten hun “reputatie” in op de uitkomst door weddenschappen te plaatsen of nieuwe markten te creëren waar andere gebruikers weddenschappen kunnen plaatsen.

Augur (REP) prijsvoorspelling

Voorafgaand aan de huidige prijsstijging sinds woensdag 19 juli, zag Augur (REP) een scherpe daling. Het is eigenlijk nog ver verwijderd van het volledig uitwissen van de verliezen van de vorige daling. Het is nog steeds 22% lager dan waar het zeven dagen geleden werd verhandeld, en 63% lager dan waar het een maand geleden werd verhandeld.

Augur (REP) maandelijkse prijsgrafiek. Bron: coinmarketcap

Desalniettemin is de gemeenschap optimistisch: volgens coingecko voelt meer dan 85% van de gebruikers zich vandaag goed over Augur (REP).

REP prijsanalyse

De huidige prijsstijging van Augur (REP) heeft REP boven het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gestuurd en op weg naar het eerste weerstandsniveau op $2,3344.

De relatieve sterkte-indicatorindex (RSI) wijst ook op het begin van een bullish trend, aangezien de signaallijn het oversoldniveau van 35 naar boven heeft overschreden. De MACD heeft ook een groen histogram gevormd en er heeft een cross-over plaatsgevonden die wijst op een bullish trend.