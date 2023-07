Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van de International Consolidated Airlines Group (LON: IAG) bewoog de afgelopen weken zijwaarts, zelfs nu de burgerluchtvaart zich herstelt. Het aandeel blijft hangen rond 160, lager dan 174,20, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Inkomsten Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen

Copy link to section

De meeste internationale luchtvaartmaatschappijen hebben de afgelopen maanden sterke financiële resultaten gepubliceerd. Vorige week maakte Delta Air Lines bemoedigende resultaten bekend, geholpen door het robuuste transatlantische segment van haar activiteiten. De omzet steeg in het tweede kwartaal tot meer dan $14,6 miljard, wat leidde tot een winst van meer dan $1,8 miljard. Zoals we in dit artikel schreven, liet het management doorschemeren dat het bedrijf sterke vooruit boekingen zag.

Evenzo zei American Airlines Group dat de omzet in het tweede kwartaal meer dan $13,7 miljard bedroeg, terwijl de winst per aandeel steeg tot $1,59. Het bedrijf noemde de kracht van zijn binnenlandse en internationale activiteiten.

Andere wereldwijde luchtvaartmaatschappijen zoals Qantas, Cathay Pacific en Emirates hebben sterke financiële resultaten gepubliceerd. Tegelijkertijd gelooft IATA dat de inkomsten van luchtvaartmaatschappijen dit jaar zullen stijgen tot meer dan $800 miljard, waarbij veel bedrijven boven pre-pandemische niveaus opereren. In een notitie zeiden analisten bij Susquehanna:

“We zien 2024 als een meer genormaliseerde werkomgeving voor de luchtvaartmaatschappijen, hoewel we op korte termijn een groeiend risico zien op een economische neergang en vertragingen bij de levering van vliegtuigen.”

Daarom denk ik dat IAG ook op 29 juli sterke resultaten zal publiceren. Dat komt omdat IAG veel overeenkomsten heeft met bedrijven als Delta en American. Ten eerste verdient het merk British Airways het meeste geld in de transatlantische divisie.

Naast zijn langeafstandsactiviteiten heeft IAG een groot marktaandeel in de binnenlandse en regionale industrie. Het doet dit via zijn andere bedrijven zoals Aer Lingus, Iberia en Vueling. Analisten verwachten dat AIG’s operationele winst vóór uitzonderlijke posten meer dan 829 miljoen euro zal bedragen.

IAG koersvoorspelling

Copy link to section

IAG-grafiek door TradingView

Mijn laatste voorspelling van de IAG-aandelenkoers was juist. Destijds voorspelde ik dat de aandelen een bearish uitbraak zouden krijgen vanwege het stijgende wigpatroon. Het aandeel trok zich terug en bereikte een dieptepunt van 153.10p.

Op de daily chart bevindt het aandeel zich onder de onderkant van het stijgende wigpatroon. Het is ook gedaald tot onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden. De Negative Volume Index (NVI) is gestegen en ligt boven het voortschrijdend gemiddelde.

Daarom zijn de vooruitzichten van het aandeel neutraal met een bearish bias vanwege het stijgende wigpatroon. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken het psychologische punt op 145p. De stop-loss van deze transactie is 162p.