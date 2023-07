Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Litecoin zal de komende dagen in de schijnwerpers staan nu investeerders wachten op het komende halveringsevenement dat gepland staat voor augustus. Het token werd donderdag verhandeld tegen $93, toen de openstaande interesse in belangrijke uitwisselingen op een hoog niveau bleef.

Litecoin telt af naar halving

Halving is een unieke functie in Proof of Work (PoW) cryptocurrencies zoals Bitcoin en Bitcoin Cash. Het is een functie die de blokbeloningen verlaagt in een poging de toevoer van het token te vertragen.

Litecoin, een hard fork van Bitcoin, zal plaatsvinden op 3 augustus van dit jaar wanneer de blokhoogte naar 2,52 miljoen gaat. De huidige hoogte staat op 2.512 miljoen.

De halvering van Litecoin vindt om de vier jaar plaats en in de meeste gevallen doet de crypto het goed voordat het evenement plaatsvindt. Dit verklaart deels waarom de prijs van LTC sinds juli vorig jaar in een algemene bullish trend zit.

Litecoin vertoont een aantal belangrijke kenmerken voorafgaand aan deze halvering. De hash-snelheid en de moeilijkheidsgraad van de mijnbouw zijn naar een recordhoogte gestegen, waarbij de laatste op 26,6 staat.

Tegelijkertijd laten gegevens verzameld door CoinGlass zien dat de openlijke interesse in de termijnmarkt is gestegen tot meer dan $520 miljoen, een paar punten lager dan het hoogtepunt van vorige week van $614 miljoen. Dit betekent dat deze openstaande rente in de buurt van het hoogste niveau sinds november 2021 zweeft, zoals hieronder weergegeven.

Open rente is een cruciaal kenmerk op de termijnmarkt omdat het het totale aantal termijncontracten weergeeft dat marktdeelnemers aan het einde van de handelsdag hebben. Het wordt gebruikt om het marktsentiment en de kracht achter een markt te bepalen.

Litecoin prijsvoorspelling

De daily chart laat zien dat de prijs van LTC een deel van de winst van vorige week heeft uitgewist doordat het sentiment in de markt verandert. LTC is gedaald van het hoogste punt van vorige week van $116,14 naar de huidige $93. Deze daling valt samen met de beweging van Bitcoin onder de steun van $30.000.

Litecoin wordt ondersteund door het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Het heeft ook een klein hamerpatroon gevormd. Daarom is de kans groot dat de prijs zich de komende dagen zal herstellen terwijl het aftellen naar het halveringsevenement doorgaat. Als dit gebeurt, is het volgende sleutelniveau om te bekijken $105,75, het hoogste niveau op 16 februari.