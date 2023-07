Shiba Memu: AI-cryptocurrency om in de gaten te houden in 2023 en daarna

Er wordt gezegd dat grote kansen nooit twee keer voorkomen. Hoe waar dat ook is, Shiba Memu zou in 2023 en daarna een van de beste meme-cryptocurrencies kunnen zijn. Vergeet de veel gehypte meme-tokens die worden aangewakkerd door pump and dump. Shiba Memu heeft de utility en de mojo die nodig is om te slagen in een meme-scène. Maar hoe zit het met het meme-token dat enkele dagen geleden in de presale barstte en meer dan $ 994.000 opbracht?

Wat is Shiba Memu en hoe werkt het?

Copy link to section

Wanneer Shiba Memu wordt genoemd, roept dat herinneringen op aan zijn voorganger Shiba Inu. Het zou dergelijke vergelijkingen moeten opleveren vanwege de vergelijkbare connotatie “Shiba” gerelateerd aan een Japanse hond. Het wordt vaak gebruikt als thema of symbool voor meme-cryptocurrencies zoals Shiba Inu en Dogecoin. En dus is Shiba Memu een meme-cryptocurrency.

Shiba Memu streeft ernaar om de beste hond onder zijn leeftijdsgenoten te worden. Het onderscheidt zich door een zelfvoorzienende meme-cryptocurrency te zijn. Het project gebruikt AI om zijn zaken te runnen. Zoals je misschien al weet, wordt AI de tool bij uitstek om meer te bereiken voor minder. Het kan berichten personaliseren, gegevens ontginnen voor voorspellende analyse en informatie verwerken en omzetten in bruikbare formaten.

Met behulp van AI zal Shiba Memu zichzelf op de markt brengen, op internet surfen voor de meest creatieve advertenties en op maat gemaakte berichten leveren. Het kan PR om zich heen genereren en het opnemen tegen collega’s en een meme-hype creëren. Het Shiba Memu-team gelooft dat het project meer dan 100 marketingbureaus samen kan uitvoeren. Dit is allemaal mogelijk omdat Shiba Memu nooit slaapt en de klok rond werkt. Als zodanig is het potentieel voor het project groot, dankzij de kracht van AI.

Shiba Memu beschikt ook over een AI-dashboard. Gebruikers kunnen via het dashboard de laatste marketingcampagnes bekijken, vragen stellen aan de AI-robot en feedback en suggesties geven. De software kan ook sentimentele analyses uitvoeren om toekomstige marktbewegingen te voorspellen voor marketing op maat.

Shiba Memu’s voorspelling voor 2023 en 2024

Copy link to section

We hebben allemaal de kracht gezien van hype-gedreven cryptocurrencies. DOGE en Shiba zijn enkele oude honden die de verwachtingen hebben overtroffen, althans positief nieuws. Beide cryptocurrencies zijn mainstream geworden en vinden acceptatie bij geliefde brokers. PEPE kwam in het jaar aan het licht en steeg met enkele procenten.

Shiba Memu heeft het voordeel dat het door AI wordt aangedreven en een hulpprogramma heeft dat verder gaat dan alleen een meme-label. Gebruikers zullen nut vinden bij het stellen van vragen en het verkrijgen van actuele antwoorden. De AI maakt het ook mogelijk om uit te zetten en te verdienen via een liquiditeitspool.

Met het bovenstaande is de voorspelling voor het token enorm. 2023 komt echter te vroeg, aangezien het token in het derde kwartaal van 2024 op de belangrijkste gecentraliseerde beurzen zal worden genoteerd. Dit is het moment waarop het token liquiditeit van veel gebruikers en investeerders zal aanboren, waardoor de prijs omhoog kan schieten. Vanaf daar is een conservatieve voorspelling een prijsstijging van vier cijfers in 2024. Maar wacht even! Is dit het juiste moment om in Shiba Memu te investeren?

Shiba Memu prijsdynamiek. Is het de moeite waard om nu te kopen?

Copy link to section

Terwijl Shiba Memu alleen in de presale is, tikt de prijs altijd hoger. De prijs van de cryptocurrency stijgt elke dag om 18.00 uur GMT. De presale sluit over 8 weken.

Tijdens deze presale periode van 8 weken hebben vroege kopers toegang tot lage prijzen van Shiba Memu. De presale begon bij $0,011125 en gaat momenteel voor $0,014500. Aan het einde van de acht weken zal de prijs van SHMU $0,0244 zijn.

Zelfs met onze voorspelling van een mogelijke prijsstijging in 2024, is het de moeite waard om het token in de vroege presale fase te kopen. De prijs is laag en houders kunnen glimlachen als het token stijgt in de loop van de presale en wanneer het in 2024 wordt genoteerd.