USD/TRY: Zal het besluit van de Turkse centrale bank de lira redden?

De Turkse lira bevindt zich in de aanloop naar het belangrijke rentebesluit van de CBRT bijna op het laagste punt ooit. Het paar USD/TRY handelde donderdagochtend op 26,91, een paar punten onder zijn recordhoogte van 27,38.

CBRT beslissing voor de boeg

Donderdag komt de Turkse centrale bank opnieuw met een nauwlettend gevolgd rentebesluit. Economen verwachten dat de bank doorgaat met het verhogen van de rentetarieven in een poging de aanzienlijk zwakkere munt te stabiliseren.

Economen gepolst door Reuters verwachten dat de bank met 5% zal stijgen, waardoor de belangrijkste rente op 20% komt. Tijdens de laatste vergadering besloot de CBRT de rente naar 15% te verhogen, lager dan analisten hadden verwacht.

Dit rentebesluit komt wanneer de CBRT hard werkt om de lira een boost te geven. Uit officiële gegevens blijkt dat de bank meer lira’s is gaan kopen dan ze verkoopt. De regering had voorafgaand aan de recente verkiezingen te veel lira’s in de economie geduwd.

De CBRT is daarom voor het eerst sinds 2020 een netto-lener van de lokale valuta geworden. Tegelijkertijd is de hoeveelheid lira die naar de economie wordt geduwd toegenomen, wat heeft geleid tot lagere tarieven voor in lira luidende activa. Zo daalde de gemiddelde inleg van maximaal drie maanden naar 37,8%.

De Turkse lira zal de komende maanden waarschijnlijk onder druk blijven staan, tenzij de centrale bank op korte termijn een substantiële renteverhoging doorvoert. Hoewel de recente gegevens lieten zien dat de inflatie in juni weer daalde, betekent de dalende munt dat de prijzen nog een tijdje op een hoog niveau zullen blijven.

De prijs van USD/TRY is gestegen, terwijl de Amerikaanse dollarindex (DXY) zich de afgelopen weken heeft teruggetrokken. De dollarindex zakte voor het eerst in maanden onder de steun van $100.

Technische analyse USD/TRY

USDTRY-grafiek door TradingView

In mijn laatste artikel waarschuwde ik dat de Turkse lira op het punt staat nog zwakker te worden. Deze voorspelling was correct aangezien de munt de afgelopen dagen verder is gedaald. Als we naar de dagelijkse grafiek hierboven kijken, zien we dat de koers van USD/TRY boven de bovenkant van het bullish flag-patroon bewoog.

Zoals verwacht blijft het paar boven alle voortschrijdende gemiddelden terwijl de prijs overbought is geraakt. Het paar zal de komende maanden waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau op 30.