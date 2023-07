DAX-index stagneert, SAP aandelenkoers daalt: belangrijke winsten in het verschiet

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Duitse aandelen trokken zich vrijdag terug toen marktdeelnemers zich concentreerden op het lopende bedrijfsresultatenseizoen. De DAX index, die de 40 grootste bedrijven in Duitsland volgt, daalde met 50 basispunten. Dit maakte het een van de slechtst presterende Europese indices.

SAP aandelenkoers daalt

De grootste achterblijver in de DAX-index was SAP, het grootste technologiebedrijf in Duitsland. Het aandeel daalde met meer dan 4% in Duitsland, terwijl de Amerikaanse ADR donderdag met 6% daalde.

Het aandeel SAP daalde na publicatie van zwakke kwartaalresultaten publiceerde en het verlagen van de forward guidance. De omzet kwam in het tweede kwartaal uit op €7,55 miljard, geholpen door de sterke acceptatie van zijn cloudoplossingen.

SAP besloot de prognose voor 2022 te verlagen. Het bedrijf verwacht dat de cloudomzet tussen de €14 miljard en €14,2 miljard zal liggen. Dat was lager dan de eerdere verwachting van tussen de €14 miljard en €14,4 miljard.

SAP is niet het enige technologiebedrijf dat zijn forward guidance verlaagt, wat aangeeft dat bedrijven voorzichtig zijn met hun uitgaven. Infosys, de gigantische Indiase outsourcer, verlaagde zijn begeleiding voor het jaar.

Andere grootste achterblijvers in de DAX-index waren Bayer, Sartorius, Deutsche Post, Symrise en Deutsche Telekom. Deze verliezen werden gecompenseerd door de sterke prestaties van Zalando, Deutsche Bank, Munich Re, BMW en Commerzbank.

De volgende katalysator voor de DAX-index zullen de komende bedrijfsinkomsten van Amerikaanse en Duitse bedrijven zijn. Enkele van de topbestanddelen die volgende week hun resultaten zullen publiceren, zijn onder andere Deutsche Boerse, Deutsche Bank, MTU Aero en Volkswagen. De index zal ook reageren op de nieuwste grote technische resultaten zoals Microsoft en Google.

DAX-index voorspelling

De Duitse DAX 40-index bewoog de afgelopen weken zijwaarts. In dit artikel schreef ik dat de index een stevige weerstand heeft gevonden op €16.347, het hoogste punt dit jaar. Het wordt nog steeds ondersteund door de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden, wat een positief teken is.

Daarom zijn de vooruitzichten van de index voorlopig neutraal. Meer opwaartse kracht wordt bevestigd als het boven het weerstandsniveau van €16.347 komt. Een beweging onder het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen geeft aan dat de beren hebben gezegevierd.