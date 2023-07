Voorspelling GBP/JPY: bearish in afwachting van de beslissing van de BoJ

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar GBP/JPY bewoog deze week zijwaarts, terwijl forextraders zich concentreerden op belangrijk nieuws uit het VK en Japan. Het paar handelde rond 180, waar het de afgelopen dagen ook handelde. Deze prijs ligt zo’n 1% onder het hoogste punt van deze maand.

Japanse inflatie stabiliseert

De wisselkoers van het pond ten opzichte van de yen bewoog zijwaarts nadat Japan gegevens over de milde consumenteninflatie had gepubliceerd. Volgens het statistiekbureau is de totale CPI gestegen van $0,0 in mei naar 0,1% in juni. Dit vertaalde zich in een jaar-op-jaar stijging van 3,3%, in lijn met de verwachtingen.

De kerninflatie, exclusief de volatiele voedings- en energieproducten, steeg van 3,2% naar 3,3%. Deze cijfers zijn nog steeds hoger dan de doelstelling van de Bank of Japan (BoJ) van 2,0%. Ze zijn ook hoger dan het historische gemiddelde van de Japanse inflatie.

Het belangrijkste is dat de totale inflatie in Japan nu hoger is dan in de Verenigde Staten. Uit eerder deze maand gepubliceerde gegevens bleek dat de prijzen in de VS met 3,0% op jaarbasis zijn gestegen. Daarom denken analisten dat de Bank of Japan in de vergadering van volgende week zal draaien.

Het zal dat doen door de tarieven ongewijzigd te laten en vervolgens de taal van zijn programma voor het beheersen van de rentecurve aan te passen. De BoJ komt op 28 juli bijeen.

De wisselkoers van GBP/JPY reageerde ook op de Britse inflatiegegevens van deze week. Zoals ik in dit artikel schreef, daalde de inflatie in het VK tot 7,9% in juni toen de prijzen voor levensmiddelen terugliepen. Toch heeft de Bank of England (BoE) de komende maanden veel werk te doen, aangezien de Britse inflatie hoger is dan het gemiddelde van de EU.

Het volgende belangrijke forexnieuws om naar te kijken zijn de komende Britse detailhandelsverkopen. Door Reuters ondervraagde economen zijn van mening dat de totale detailhandelsverkopen in juni met 1,5% zijn gedaald, na een daling met 2,1% in mei. De kernomzet zal naar verwachting uitkomen op 1,6%.

Voorspelling GBP/JPY

De GBP naar JPY wisselkoers is de afgelopen dagen in een neerwaartse trend geweest. In deze periode is het paar onder de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 periodes gekomen. Het nadert ook het belangrijkste ondersteuningsniveau op 179,45, het laagste punt op 13 juli.

Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) opgeschoven naar het neutrale punt van 50. Daarom zijn de vooruitzichten bearish, aangezien de weddenschappen op een agressievere BoJ stijgen. Meer nadelen worden bevestigd als de prijs onder de 179,45 komt.