Dogecoin koelt af na “Scooby Doo” piek: Shiba Memu (SHMU) kopen?

Dogecoin (DOGE) blijft een van de beste meme-coins van vandaag, met een geweldige community en topfan van beroemdheden in de CEO van Tesla en Twitter-eigenaar Elon Musk. Maar met coins zoals Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) en Floki Inu (FLOKI) die de aantrekkingskracht van meme-tokens op investeerders vergroten, wordt de uitdaging voor de toppositie steeds groter.

Deelnemen aan de strijd is Shiba Memu, een project dat zich wil onderscheiden van andere potentiële DOGE-killers met een unieke benadering van meme-tokens. Lees meer over Shiba Memu in deze Dogecoin-prijsvoorspelling.

DOGE ziet “Scooby Doo” pomp

Copy link to section

Dogecoin, dat in 2013 werd gelanceerd als de originele meme-munt met hondenthema, heeft een van de meest gepassioneerde cryptogemeenschappen. Het “grap”-token behoort momenteel tot de top 10 van cryptovaluta’s op basis van marktkapitalisatie en steeg onlangs met meer dan 5% toen Elon Musk, CEO van Tesla, opnieuw tweette over de altcoin.

De tweets van Musk over Dogecoin hebben historisch gezien reacties van handelaren uitgelokt, waarbij de prijs van DOGE en gerelateerde tokens zoals SHIB de bewegingen weerspiegelt. Dat leek het geval te zijn toen DOGE in mei 2021 een rally maakte naar zijn hoogste prijs ooit, boven de $0,73. Deze keer stuitten de bulls op weerstand boven $0,07. De onmiddellijke doelen aan de positieve kant zouden echter meer dan $0,1 kunnen zijn – waarschijnlijker als de markten hoger omslaan te midden van wind in de rug, zoals duidelijke regulering en acceptatie.

Met name Twitter heeft nog steeds Dogecoin als betalingsoptie op het platform (de broncode die naar Bitcoin wees, is inmiddels verwijderd). Zal DOGE zijn meme-coin kroon blijven vasthouden met behulp van af en toe door Musk aangedreven spikes? Of kan Shiba Memu dit veranderen?

Wat is Shiba Memu?

Copy link to section

Wat meme-munten betreft, is Shiba Memu van plan kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie te gebruiken om een revolutionaire, zelfvoorzienende marketingkrachtpatser te bouwen.

Het AI-dashboard van het project zal worden aangedreven door SHMU, een ERC-20-token op de Ethereum-blockchain. Volgens de whitepaper is de totale tokenvoorraad 1 miljard SHMU, waarvan 85% beschikbaar is gesteld voor presale, aangezien het project een sterke gemeenschap wil samenbrengen.

Voor investeerders is een ding om op te merken dat de Shiba Memu-tokenverkoop 8 weken zal duren. Ook zal de prijs elke dag om 18.00 uur GMT stijgen. Het betekent een korte periode waarin geïnteresseerde kopers hun wallets kunnen diversifiëren met SHMU.

Bezoek de website van Shiba Memu als je SHMU wilt kopen. (Let op: je kunt het token alleen kopen via de officiële presale pagina).

Is Shiba Memu uniek ten opzichte van andere meme-tokens?

Copy link to section

De integratie van AI-technologie in de meme-munt wordt aangeprezen als een potentiële game-wisselaar voor Shiba Memu. Hoewel meme-centrisch, zal het nieuwe door AI aangedreven project geen door mensen aangestuurde marketinginspanningen en hype vereisen of vertrouwen op tractie in de crypto-investeringsruimte. In plaats daarvan is het ontworpen om marketingbriljant aan de meme te geven.

De kern van de marketingkrachtpatser van de meme-munt zal het door AI aangedreven dashboard zijn.

Volgens de whitepaper zal het AI-dashboard van het token, dat momenteel in ontwikkeling is, zijn eigen marketingstrategieën identificeren, PR’s schrijven en zichzelf op de markt brengen via verschillende sociale netwerken en forums. Dat systeem zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 live gaan en een ultra-innovatief platform bieden van waaruit alle gebruikers toegang hebben tot de marketingstrategieën van Shiba Memu.

Het AI-dashboard maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking, voorspellende analyses en personalisatie om gebruikers te helpen op de hoogte te blijven van alles wat Shiba Memu te bieden heeft.

Gebruikers kunnen ook communiceren met anderen over het netwerk, verbinding maken en real-time marktupdates delen. Ze kunnen feedback geven en zelfs suggesties delen om verdere acceptatie van SHMU te bevorderen.

Is het mogelijk om meer Shiba Memu te verdienen na de presale?

Copy link to section

Het verstrekken van liquiditeit aan de Shiba Memu-pool is een van de manieren om meer SHMU te verdienen.

Er is ook staking van tokens beschikbaar, terwijl investeerders waarschijnlijk de kans zullen vinden om SHMU te verdienen wanneer hun suggesties worden overgenomen, een aantrekkelijke aanvulling op de investeringsmogelijkheid die wordt geleverd met het nieuwe meme-token.

Shiba Memu koersvoorspelling

Copy link to section

Qua prijs is het moeilijk te zeggen hoe SHMU de komende één of twee jaar precies zal presteren. Echter, met prijsstijgingen tijdens de voorverkoop en de meme-muntenmarkt nog steeds een sterke sector, is het mogelijk dat de prijs aanzienlijk hoger kan zijn dan de $ 0,0244 die is ingesteld als de uiteindelijke symbolische verkoopwaarde. Wat zou de SHMU-prijs in 2024-2025 kunnen helpen?

Een marketingmachine die nooit slaapt, zou de factor kunnen zijn die ervoor zorgt dat de prijs van Shiba Memu blijft stijgen wanneer het token in het derde kwartaal van 2024 op grote beurzen wordt gelanceerd. Waarschijnlijk zal ook de integratie met toonaangevende dApps en platforms in het eerste kwartaal van 2025 helpen, waarbij dit vooruitzicht voortkomt uit een toename van het nut en de acceptatie van SHMU.

De enorme belangstelling voor de presale, die in minder dan drie weken meer dan $1,04 miljoen heeft opgebracht, kan ook worden gebruikt als een potentiële indicator voor verdere vraag in de toekomst. In dit geval is een SHMU van meer dan $1 in 2024 mogelijk en kunnen doelen in het bereik van $5- $10 tot 2025 op tafel liggen.

Hoewel dit positief is voor Shiba Memu, is het van cruciaal belang om op te merken dat de ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat en dat de prijzen tijdens de presale niet omhoog kunnen schieten. Wanneer tokens op beurzen worden vermeld, kunnen ook andere marktfactoren van invloed zijn op mogelijke prestaties.

Je kunt hier meer leren over Shiba Memu.