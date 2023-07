X-token parabolisch nadat Elon Musk Twitter een nieuwe naam heeft gegeven

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Het weinig bekende X-token profiteert van Elon Musk’s Twitter, Inc. (NYSE:TWTR) rebrand naar X.com. Het registreerde een monsterstijging van 4004% in de vroege uren van maandagochtend voordat het zich weer terugtrok. Hoewel het token de afgelopen uren met meer dan 3000% was gedaald, was het de afgelopen 24 uur nog steeds meer dan 1400% gestegen.

Hoewel het X-token op geen enkele manier is gekoppeld aan Twitter of andere bedrijven van Elon Musk, heeft de hype rond Elon Musk’s Twitter-rebranding na maanden van testen nogal wat opschudding veroorzaakt onder crypto-enthousiastelingen die geloven dat Elon Musk in de toekomst cryptocurrencies op het platform zou kunnen opnemen.

Wat is de associatie tussen X-token en Twitter?

Het X-token is gekoppeld aan een NFT-marktplaats die zijn sluiting in mei aankondigde en een verbluffende stijging doormaakte nadat Elon Musk zijn plan onthulde om Twitter te hernoemen naar X.com.

De prijsstijging van het token vond plaats na de aankondiging door Elon Musk van de aanstaande logowijziging van het sociale mediaplatform. Naast de prijsstijging is het token ook getuige geweest van een aanzienlijke stijging van het handelsvolume. Het volume was op het moment van schrijven met 192342% gestegen, tot $179.609.

7 daagse prijsgrafiek X token. Bron: Coinmarketcap

De marktkapitalisatie van het token blijft echter onder de 500.000, ondanks de hype die is ontstaan door de rebranding van Twitter.

Twitter rebrandt naar X

Na maandenlang plagen door zijn voormalige CEO, Elon Musk, veranderde het bekende socialemediaplatform Twitter officieel zijn naam in X. De bekende socialemedia-app onderging een rebranding waarbij het herkenbare vogellogo werd vervangen door een eenvoudige X. Het kleurenschema van de sociale media-app werd veranderd van blauw in zwart als onderdeel van de rebranding.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

De URL van Twitter werd ook gewijzigd als onderdeel van de rebranding naar x.com, een domeinnaam die is verbonden met Musk’s start-up voor financiële diensten in 1999 die werd overgenomen door (NASDAQ:PYPL).

X.com was een online bank die aanvankelijk werd gefinancierd door Greg Kouri en Musk, die later Elon Musks ondernemingen SpaceX en Tesla financierde.

Toen Musk het bedrijf in 1999 oprichtte, werd de merknaam “X” met hem geassocieerd. Het werd echter geen op zichzelf staand bedrijf en fuseerde later met Paypal.

De letter X wordt door Musk gebruikt in de naam van zijn ruimtebedrijf SpaceX, evenals in de namen van verschillende Tesla-voertuigmodellen. En nu, dertig jaar later, wordt dit het logo van Twitter, dat onlangs voor 44 miljard door Musk werd overgenomen, dankzij de rebranding een op zichzelf staand merk.