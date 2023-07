AltSignals presale bereikt $1,21 miljoen, AI-bedrijven gaan akkoord met waarborgen in de VS

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De goudkoorts op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) komt met de dag op stoom nu steeds meer bedrijven en ondernemers aan boord springen. De laatste nieuwkomers zijn de onlangs gelanceerde xAI van Elon Musk, waarvan de techmagnaat zei dat het belangrijkste doel is om de ware aard van het universum en de Llama 2 van Meta Platforms (NASDAQ: FB) te begrijpen.

AI-bedrijven in de VS komen overeen om waarborgen in te voeren

Na de hype rond de technologie is de druk toegenomen om de regels voor kunstmatige intelligentie aan te scherpen. Er is een algemeen gevoel dat AI, als er niets aan wordt gedaan, een negatieve invloed zou hebben op het leven van mensen.

Een aantal provincies en regio’s werken momenteel aan AI-regelgeving om de groeiende AI-markt te controleren. De belangrijkste wetgevende tak van de Europese Unie heeft onlangs de EU AI-wet aangenomen, de eerste uitgebreide regelgeving over kunstmatige intelligentie over de hele wereld.

In de VS, waar een meerderheid van de leidende AI-bedrijven is gevestigd, hebben zeven bedrijven afgesproken om veiligheidsmaatregelen te implementeren om de risico’s van de technologie te beheersen. Volgens het Witte Huis hebben zeven van de grootste kunstmatige-intelligentiebedrijven zich ertoe verbonden de risico’s van AI te beheersen. Dit omvat het evalueren van de veiligheid van AI en het publiceren van de bevindingen van die evaluaties.

De bedrijven omvatten Amazon (NASDAQ: AMZN), Anthropic, Google’s Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL), Inflection, Meta, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) en OpenAI. De aankondiging werd gedaan door de leidinggevenden van de bedrijven samen met de Amerikaanse president Joe Biden.

De beslissing komt na een aantal waarschuwingen met betrekking tot de mogelijkheden van de technologie.

Witte Huis dringt aan op AI-regelgeving

De angst voor de verspreiding van verkeerde informatie is toegenomen als gevolg van de snelle ontwikkeling van AI-tools door de bedrijven, met name in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024.

In de opmerkingen van vrijdag zei president Joe Biden dat ze “heldere ogen en waakzaamheid moeten hebben over de bedreigingen die voortkomen uit opkomende technologieën die onze democratie en onze waarden kunnen vormen – hoeven niet, maar kunnen vormen.”

Volgens Sir Nick Clegg, president van global affairs bij Meta, is de hype rond AI “de technologie enigszins vooruitgelopen”.

Wat zijn de zeven AI-bedrijven overeengekomen te doen?

De overeenkomst die door de zeven bedrijven in het Witte Huis is ondertekend, vereist dat AI-systemen interne en externe beveiligingstests door experts ondergaan voordat ze worden vrijgegeven, watermerken worden gebruikt om mensen te helpen inhoud te herkennen die met AI is gegenereerd, de sterke en zwakke punten van AI worden onthuld en het gevaar van de AI-tools wordt onderzocht.

Het Witte Huis voegde eraan toe dat het de bedoeling is dat mensen gemakkelijk kunnen zien wanneer online inhoud door AI wordt geproduceerd. De president zei dat ze een serieuze verantwoordelijkheid hadden en dat ze het goed moesten doen.

Welke impact heeft de overeenkomst op AltSignals?

Copy link to section

Hoewel AltSignals niet tot de zeven bedrijven behoorde die de overeenkomst hebben ondertekend, zullen alle wetten die van invloed zijn op het gebruik van kunstmatige intelligentie zeker van invloed zijn op het AI-ecosysteem. Om te beginnen zullen zij ervoor moeten zorgen dat het AI-platform voldoet aan alle geldende regelgeving.

