De wisselkoers van het paar USD/KRW was dinsdagochtend vlak na de relatief bemoedigende Zuid-Koreaanse BBP-gegevens. Het gaat handelde op 1.280, lager dan het hoogste punt van vorige week op 1.290. Het blijft deze maand 1,83% boven het laagste niveau.

BBP gegevens Zuid-Korea en Fed

De Zuid-Koreaanse economie groeide in het tweede kwartaal sneller dan verwacht. Volgens het statistiekbureau van het land groeide de economie in het tweede kwartaal met 0,6%, na een groei van 0,3% in het voorgaande kwartaal. Die stijging was beter dan de verwachte stijging van 0,5%.

De economie groeide met 0,9%, beter dan de verwachte 0,8%. Toch vertraagden de belangrijkste delen van de economie van het land. Zo noemde het statistiekbureau de groei van de netto-export van het land als belangrijkste drijfveer.

Deze prestatie was echter vooral te danken aan een daling van de invoer met 4,2%. Zoals ik in dit artikel schreef, zijn de export en import van Zuid-Korea dit jaar teruggelopen vanwege de ellende in de halfgeleiderindustrie.

De binnenlandse vraag, een belangrijk onderdeel van de economie, daalde met 0,1%. Diensten, bouw, faciliteiten en overheidsuitgaven dalen. Daarom denken economen dat de Zuid-Koreaanse economie in de tweede helft van het jaar zal krimpen. In een notitie schreven analisten van ING dat ze verwachten dat de Bank of Korea haar agressieve houding zal handhaven. Ze zeiden :

“Als de inflatie gedurende het grootste deel van 2H23 binnen het bereik van 2% blijft, zou de toon van de BoK naar neutraal moeten verschuiven en uiteindelijk terugkeren naar een versoepelingscyclus.”

De volgende katalysator voor de koers van het paar USD/KRW zal het aanstaande rentebesluit zijn dat gepland staat voor woensdag. Economen verwachten dat de bank de rente met 0,25% zal verhogen en de rente naar het hoogste niveau in meer dan 20 jaar zal brengen.

Technische analyse USD/KRW

De wisselkoers van USD naar KRW piekte op 21 juli op 1.290,37. Vervolgens trok het zich terug in de aanloop naar het aanstaande rentebesluit van de Fed. Het pair heeft sterke steun gevonden bij de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden. De twee voortschrijdende gemiddelden hebben ook een bullish crossover-patroon gevormd.

Daarom zijn de vooruitzichten voor de USDKRW bullish, met het volgende niveau om in de gaten te houden op 1.290. Een breuk onder de twee voortschrijdende gemiddelden wijst op een daling naar het volgende ondersteuningsniveau op 1.270.