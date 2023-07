Bitcoin & Ether divergeren bij regelgevende storm & post-Merge-markt

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Nu tien maanden na de samenvoeging in september presenteert Ethereum zich als een zeer interessante casestudy. De situatie veranderde volledig toen het overschakelde van een proof-of-work-consensus naar proof-of-stake. Onlangs zien we mogelijk tekenen dat deze verschuiving van invloed is op hoe Ether op de markt handelt, evenals enkele andere factoren waarop we zullen ingaan.

Ten eerste is de correlatie van Ether met Bitcoin gedaald tot het laagste niveau sinds 2021, exclusief de korte duik in september toen de Merge live ging. Hoewel de correlatie met 0,72 nog steeds extreem hoog blijft (met behulp van de 60-daagse Pearson-metriek), is de neerwaartse trend in de afgelopen paar maanden opmerkelijk.

Natuurlijk valt deze periode samen met een toename van het agressieve regelgevende optreden in de VS, wat waarschijnlijk de oorzaak is van deze daling in correlatie. Bitcoin lijkt zijn eigen niche te veroveren binnen het landschap van de crypto-regelgeving, misschien niet zo beïnvloed door de vijandige houding van Amerikaanse wetgevers als Ether zou zijn.

We hebben deze informatie min of meer van de SEC gekregen dat eigenlijk alles behalve Bitcoin een beveiliging is. En we zeiden eigenlijk wel tegen onszelf, dat is niet ons begrip van de wet Brian Armstrong, CEO van Coinbase

In werkelijkheid brengt het ons naar de kern van waar Bitcoin en Ethereum naar streven – en wat de markt denkt dat ze doen of in de toekomst zullen doen. Voor Bitcoin is de grootse visie om de titel van een gerenommeerde waardeopslag te claimen, een monetair actief buiten de controle van regeringen en gecentraliseerde instellingen. Of, “digitaal goud”, zoals de populaire naam luidt.

Om dat doel te bereiken, heeft het afwegingen gemaakt. Veiligheid en decentralisatie staan voorop, maar dit heeft als nadeel dat het niet zo aanpasbaar of misschien zo complex is als andere blockchains. Wat voor het doel van Bitcoin geen probleem is. Ethereum daarentegen is verschoven naar proof-of-stake en verder verwijderd van Bitcoin omdat het nooit iets zal zijn (of niet wil zijn) dat lijkt op digitaal goud. Het heeft verschillende doelen.

Het doel van Ethereum is om de basislaag te zijn van een gedecentraliseerde economie. Persoonlijk is een groot deel van dat doel voor mij de tokenisatie van activa. Momenteel zijn Ethereum – en DeFi in het algemeen – niet bruikbaar voor de meeste taken in de echte wereld. Als of wanneer activa worden getokeniseerd en verhandelbaar zijn in de keten, zal dat veranderen. Dat vereist echter regulering om het open te stellen voor de massa en deze on-chain-beweging te vergemakkelijken.

Bitcoin verschilt hier doordat het niet zo afhankelijk is van regulering om zijn doel te bereiken. Via een omweg zou dit ook kunnen bijdragen aan de daling van de correlatie in de afgelopen maanden, nu de SEC haar greep op de sector verstevigt.

Bovendien kunnen we in de volgende grafiek zien dat niet alleen de correlatie is gedaald, maar dat Ether slechter presteerde dan Bitcoin sinds de samenvoeging live ging.

Dit is opmerkelijk omdat sinds de fusie in september de cryptoprijzen enorm zijn gestegen. In eerdere cycli, na een eerste stijging van Bitcoin, hebben altcoins de neiging om meer winsten af te drukken dan Bitcoin wanneer de markt aan het pompen is. Als de rally aanhoudt, zal dit misschien opnieuw gebeuren, maar de prijzen zijn nu al acht maanden aan het stijgen terwijl ETH/BTC aan het dalen is.

Dit zegt waarschijnlijk meer over Bitcoin die zijn eigen niche uitwerkt, zoals eerder besproken, dan specifiek over Ether. Als we de dominantie van Bitcoin beoordelen (de verhouding tussen de marktkapitalisatie van Bitcoin en die van de cryptocurrency-sector), zien we dat deze sinds dezelfde tijd gestaag is gestegen, van ongeveer 40% ten tijde van de fusie tot meer dan 50% vandaag.

Naarmate de cryptomarkt volwassener wordt, zouden we kunnen zien dat de correlatie van Ether met Bitcoin blijft dalen. Tegenwoordig is een groot deel van de markt pure speculatie, wat helpt om deze activa aan de heup vast te houden, zoals bij alle crypto’s – voor het grootste deel kan men de prijsactie van de meeste altcoins omschrijven als weddenschappen met een hefboom op Bitcoin.

Echter, met Bitcoin die ernaar streeft een monetair actief te worden en Ether een technologische laag die is gebouwd om een toekomst van smart contract gestuurde verstoring mogelijk te maken, zal een ontkoppeling in de toekomst alleen maar natuurlijk zijn als deze twee activa hun doelen bereiken.

Omdat Bitcoin en Ether niet veel gemeen hebben, behalve dat ze gedomicilieerd zijn op iets dat een blockchain wordt genoemd. En sinds de Merge zijn die blockchains ook totaal anders.