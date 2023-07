Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cacaoprijzen stijgen enorm en zitten al tientallen jaren op een hoog niveau omdat de bezorgdheid over de dynamiek van vraag en aanbod aanhoudt. De prijzen bereikten deze maand een hoogtepunt van $3.420, wat de winst tot nu toe op meer dan 33% brengt.

Aanvoertekort houdt aan

Copy link to section

De agrarische sector maakt zich op voor een moeilijk jaar nu de klimaatverandering aanhoudt. Europa maakt een grote hittegolf door terwijl het El Nino-fenomeen van start is gegaan. Als gevolg hiervan hebben sommige landbouwgrondstoffen, zoals cacao en sinaasappelsap, de hoogste niveaus in jaren bereikt.

De cacaoprijs is enorm gestegen door de stijgende vraag en het dalende aanbod. De vraag naar chocolade is gestegen nu de wereld is heropend na de Covid-19-lockdowns. Deze vraag zal waarschijnlijk blijven stijgen naarmate de wereldbevolking stijgt.

Aan de andere kant zijn er zorgen over het aanbod, aangezien veel van de toonaangevende leveranciers een lage productie zien, zoals ik in dit artikel schreef. Analisten geloven dat de wereld nog een jaar met aanbodtekorten zal meemaken. Een recente studie van de International Cocoa Organization (ICO) toonde aan dat het tekort zal oplopen tot meer dan 142.000 ton.

De belangrijkste reden hiervoor is dat Ivoorkust te maken heeft gehad met natte omstandigheden en overstromingen, wat heeft geleid tot rotting en ziekte. Dit is belangrijk omdat Ivoorkust de grootste cacaoproducent is, met een marktaandeel van 40%.

De stijgende cacaoprijzen zullen gevolgen hebben voor chocoladebedrijven als Mondelez en Hershey. Hoewel deze bedrijven de prijzen gaan verhogen, bestaat de kans dat meer mensen wegblijven van chocoladerepen.

Het is vermeldenswaard dat deze bedrijven wel nog steeds zeer winstgevend zijn. De omzet van Mondelez steeg van $7,7 miljard in het eerste kwartaal van 2022 naar $9,16 miljard in het tweede kwartaal van 2023. De winst steeg van $855 miljoen naar meer dan $2 miljard. Evenzo steeg de omzet van Hershey van $2,6 miljard naar $2,98 miljard, terwijl de winst steeg naar $587 miljoen.

Voorspelling cacaoprijzen

Copy link to section

Cacaografiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de cacaoprijzen de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zaten. Deze rally werd ondersteund door de voortschrijdende gemiddelden over 50 dagen, wat aangeeft dat kopers de touwtjes in handen hebben.

De Relative Strength Index (RSI) bewoog iets onder het overboughtniveau. Verder is de MACD-indicator boven het neutrale punt gekomen. Daarom bestaat de mogelijkheid dat cacao de komende maanden waarschijnlijk zal blijven stijgen. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken $3.500.