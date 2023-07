Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar USD/IDR bewoog maandag zijwaarts, terwijl investeerders wachtten op de aanstaande rentebesluiten van de Federal Reserve en de Bank of Indonesia (BOI). Het pair handelde op 15.021, wat hoger was dan het dieptepunt van vorige week op 14.904.

Fed en Bank of Indonesia verschillen van mening

Copy link to section

De Indonesische roepia daalde licht terwijl traders zich voorbereidden op een divergentie tussen de Fed en de Bank of Indonesia. De BoI rondt dinsdagochtend haar vergadering af. Analisten gaan ervan uit dat de bank zal besluiten de rente ongewijzigd te laten.

Ze verwachten dat de rente op 5,75% blijft, terwijl de depositofaciliteit en de beleningsfaciliteit op respectievelijk 5,0% en 6,50% staan. Het belangrijkste is dat de kans groot is dat de bank later dit jaar zal aangeven de rentetarieven te verlagen.

Uit recente cijfers blijkt dat de Indonesische economie vertraagt. Zoals ik in dit artikel schreef, zakte de export en import van het land in juni in toen de vraag afnam. Tegelijkertijd daalde de inflatie in Indonesië tot 3,5%. Er zijn ook zorgen dat het land door een droogte zou kunnen gaan terwijl El Nino vorm krijgt.

Aan de andere kant zal de Federal Reserve naar verwachting de rentetarieven verhogen tijdens de monetaire beleidsvergadering op woensdag. Economen verwachten dat de bank de rente met 0,25% zal verhogen en de rente zal opdrijven tot het hoogste niveau sinds 2001.

Het belangrijkste is dat er een mogelijkheid is dat de bank het einde van de cyclus signaleert, aangezien de inflatie is gedaald en de economie vertraagt. Uit de meest recente gegevens bleek dat de detailhandelsverkopen, het starten van woningen en bouwvergunningen in juni zijn gedaald.

Technische analyse USD/IDR

Copy link to section

USD/IDR-grafiek door TradingView

De wisselkoers van de USD naar de Indonesische roepia is de afgelopen dagen gestegen. Op de 4H-chart heeft het pair een bearish vlagpatroon gevormd, dat in oranje wordt weergegeven. Het is iets onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 periodes gekomen. Het pair is ook gezakt tot onder het belangrijkste weerstandsniveau op 15.061, het hoogste punt op 20 juli.

Daarom zal de wisselkoers van USD naar IDR waarschijnlijk een bearish uitbraak hebben, aangezien verkopers zich richten op de volgende belangrijke ondersteuning op 14.907. Een beweging boven de weerstand op 15.061 zal de bearish weergave ongeldig maken.