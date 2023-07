Worldcoin (WLD) marktkapitalisatie bereikt dagen na lancering $255 miljoen: hoe je het vandaag kunt kopen

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Toen het Worldcoin (WLD) token twee dagen geleden werd gelanceerd, stond de hele cryptocurrency-wereld in vuur en vlam en stonden crypto-uitwisselingen in de rij om de nieuwe cryptocurrency te vermelden.

Het token steeg minuten na de lancering met maar liefst 70%, hoewel de bull-trend sindsdien is verdwenen. De belangrijkste reden voor de huidige lage prijs van WLD kan worden toegeschreven aan zorgen van mede-oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin, over centralisatie en privacy. Er zijn ook zorgen omdat de crypto connecties heeft met FTX’s Sam Bankman-Fried en Three Arrows Capital.

Investeerders, waaronder durfkapitaalgroepen Andreessen Horowitz en Khosla Ventures, internetondernemer Reid Hoffman en Sam Bankman-Fried, staken ongeveer $250 miljoen in het Worldcoin-project.

Waar je Worldcoin nu kunt kopen

Is Worldcoin (WLD) het waard om te kopen?

Ongeacht de zorgen van een reeks crypto-goeroes, waaronder Vitalik Buterin, creëert Worldcoin (WLD) een opwindende kans voor crypto-investeerders, vooral omdat het is verbonden met kunstmatige intelligentietechnologie, momenteel het gesprek van de dag.

Onmiddellijk na de lancering steeg het Worldcoin (WLD) token tot $3,58 voordat het ‘s nachts zakte naar $1,92 en terugkeerde naar de huidige prijs.

De prijsdaling van de ene op de andere dag werd toegeschreven aan het onbehagen van de cryptogemeenschap over het project, dat hardware-eenheden gebruikt die bekend staan als Orbs om personen te identificeren en te bewijzen dat ze een mens zijn door hun irissen te scannen. Hoewel het op die manier kunnen verifiëren van een persoon een integraal onderdeel zal zijn van de nieuwe digitale economie in een tijdperk waarin AI in de samenleving is geïntegreerd, zijn er zorgen over de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en veiligheid.

Waarom wordt er zoveel over Worldcoin gesproken?

Worldcoin haalt de krantenkoppen vanwege het gebruik van kunstmatige intelligentie om individuen te identificeren door hun ogen te scannen.

Het token is ook verbonden met Sam Altman, de CEO van OpenAI, het bedrijf achter de nu zeer populaire AI-aangedreven ChatGPT-chatbot.

Worldcoin claimt een “privacybewarende digitale identiteit” -protocol te zijn, gebouwd op de Ethereum L2-oplossing Optimism (OP). Hiermee kunnen gebruikers een WorldID krijgen via Orb biometrische verificatie en een cryptocurrency genaamd WLD.

Worldcoin airdrop: de details

Worldcoin is maandag gelanceerd met een airdrop van 43 miljoen tokens naar meer dan 2 miljoen aanmeldingen.

Het WLD-token had een initiële voorraad van 10 miljard, waarvan 75% werd toegewezen aan de gemeenschap, 9,8% werd verdeeld onder het ontwikkelingsteam en 13,5% werd gegeven aan investeerders in Tools for Humanity.

Er werd bevestigd dat meer dan 2 miljoen vroege communityleden toegang kregen tot meer dan 43 miljoen WLD-tokens. Ruim 90.000 adressen komen in aanmerking voor de Worldcoin airdrop, waarvan de meeste elk ongeveer 25 WLD-tokens ontvangen volgens blockchain-onderzoeksbureau 0xScope.

Hoe is Sam Altman verbonden met Worldcoin?

Het cryptocurrency-project Worldcoin is opgericht door Altman en Alex Blania. Sam Altman is de CEO van OpenAI, het bedrijf achter de nu door AI aangedreven ChatGPT-chatbot, die de huidige kunstmatige intelligentie-hype veroorzaakte.

Worldcoin (WLD) prijsvoorspelling

Hoewel het moeilijk is om de cryptoprijzen te voorspellen vanwege hun marktvolatiliteit, zal de hype rond het nieuw gelanceerde Worldcoin native token de prijs waarschijnlijk de komende dagen doen stijgen naar de vorige recordhoogte van $3,58, vooral wanneer de gemeenschap beter vertrouwd raakt met hoe het protocol werkt.