Analyse Standard Chartered aandelenkoers: scenario’s voorafgaand aan winst

De aandelenkoers van Standard Chartered (LON: STAN) heeft het goed gedaan na het dieptepunt in maart van dit jaar. Het aandeel is met meer dan 22% gestegen en blijft nu hangen op het hoogste punt in maart, terwijl de focus verschuift naar de komende kwartaalresultaten.

Stanchard Chartered inkomsten

Stanchart, een toonaangevende commerciële, institutionele en retailbankgroep, heeft de afgelopen maanden vooruitgang geboekt. Net als andere Britse banken werd het bedrijf nauwelijks getroffen door de regionale bankencrisis die in maart in de VS plaatsvond.

De bank heeft het goed gedaan door haar sterke aanwezigheid in Azië, een regio die sneller herstelt dan Europa. Het werd ook geholpen door de recente renteverhogingen door de Bank of England (BoE) en de Federal Reserve.

Standard Chartered publiceert vrijdag zijn financiële resultaten. Analisten verwachten dat de netto rente-inkomsten van het bedrijf $2 miljard zullen bedragen, terwijl andere inkomsten $2,3 miljard zullen bedragen. Het onderliggende inkomen zal $4,3 miljard bedragen.

Net als andere banken zal Standard Chartered naar verwachting hogere kredietverliezen rapporteren. De waardevermindering zal naar verwachting uitkomen op $230 miljoen, wat leidt tot een winst voor belastingen van $1,4 miljard. De nauwlettend in de gaten gehouden Common Equity Tier 1-ratio zal naar verwachting dalen tot 13,9%.

Uit de meest recente resultaten bleek dat het bedrijfsresultaat van Standard Chartered in het eerste kwartaal $4,1 miljard bedroeg, terwijl de kredietverliezen ongeveer $200 miljoen bedroegen. De winst voor belastingen was $1,5 miljard.

De resultaten van Standard Chartered komen op een moment dat de meeste banken robuuste resultaten publiceren. Woensdag besloot Lloyds Bank haar dividenden te verhogen, ook al liep de winst geleidelijk terug. Op donderdag publiceerde Barclays sterke resultaten. Zijn Amerikaanse tegenhangers zoals JP Morgan en Citigroup maakten eerder deze maand positieve winsten bekend.

Koersprognose Standard Chartered

Op de daily chart zien we dat de koers van het aandeel STAN de afgelopen maanden in een sterke bullish trend zat. Onderweg hebben de aandelen een oplopend kanaal gevormd dat in zwart wordt weergegeven. Het aandeel handelt een paar punten onder de bovenzijde van het kanaal. Het is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen gekomen.

De Klinger-oscillator is naar beneden gericht. Daarom zijn er in dit stadium twee verschillende scenario’s voorafgaand aan de inkomsten.

De eerste is waar de aandelen boven de bovenkant van het kanaal bewegen op 725.2p. Als dit gebeurt, wordt de kans geopend dat de aandelen stijgen tot 800p, het hoogste punt in februari. Het alternatief is waar de voorraad naar de onderkant van het stijgende kanaal zakt tot ongeveer 680p.