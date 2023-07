Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De wisselkoers van het paar EUR/USD zakte naar het laagste niveau sinds 11 juli, toen de markt nadacht over de meest recente Amerikaanse BBP-gegevens en een verklaring van de Europese Centrale Bank (ECB). Het pair daalde vrijdag naar een dieptepunt van 1.0985, veel lager dan het hoogste punt van deze maand op 1.1275. Als gevolg hiervan steeg de DXY-index naar $101,6.

Sterke Amerikaanse BBP-gegevens

Copy link to section

Het paar EUR/USD stond de afgelopen dagen in de schijnwerpers toen investeerders reageerden op verschillende Amerikaanse nieuwsberichten. Dinsdag toonden gegevens van de Conference Board aan dat het consumentenvertrouwen van het land in juli steeg tot 117 toen de inflatie terugliep. Een hoger vertrouwenscijfer is positief voor een economie, omdat het hogere consumentenbestedingen impliceert.

Het andere belangrijke USD-nieuws kwam op woensdag toen de Federal Reserve haar rentebesluit nam. Daarin besloot de bank de rentetarieven met 0,25% te verhogen, waardoor ze naar het hoogste niveau in meer dan twee decennia werden geduwd. De bank hield ook vast aan haar standpunt inzake gegevensafhankelijkheid.

https://www.youtube.com/watch?v=NZjuhy8Yqtwu0026amp;pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D

Donderdag volgde de Europese Centrale Bank dit voorbeeld en verhoogde de rente met 0,25%. Het duwde de benchmark depositorente naar 3,75%, het hoogste niveau sinds 2001. Het was ook de negende opeenvolgende renteverhoging. Analisten denken dat dit de definitieve renteverhoging zou kunnen zijn. In een notitie zei een analist bij Evercore ISI:

“We herhalen onze oproep dat in het basisscenario de ECB – net als de Fed – klaar is met het verhogen van de rente, hoewel er zeker nog steeds een materieel risico is op een verdere verhoging.”

De wisselkoers van EUR/USD daalde nadat de VS robuuste Amerikaanse BBP-cijfers publiceerde. Volgens het Bureau of Economic Analysis groeide de economie in het tweede kwartaal met 2,4%, meer dan de verwachte 1,8%. Deze stijging volgde op een stijging van 2% in het eerste kwartaal. Het rapport geeft aan dat de Fed nog minstens één keer zou kunnen verhogen.

Technische analyse EUR/USD

Copy link to section

De wisselkoers van EUR naar USD heeft de afgelopen weken een sterke bearish trend vertoond. Deze daling versnelde donderdag na de laatste Amerikaanse BBP-cijfers. Toen het daalde, trok het paar zich terug tot onder de key support op 1.1018, het laagste punt op donderdag.

De koers van EUR/USD zakte onder het volumegewogen voortschrijdend gemiddelde (VWMA) over 50 en 25 perioden. Het paar trok zich ook terug onder de belangrijke steun op 1.1094, het hoogste punt op 26 april.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het paar EUR/USD bearish, vooruitlopend op de maandelijkse PCE-gegevens die voor vrijdag zijn gepland. De PCE is een belangrijk getal, aangezien het de favoriete inflatiemeter van de Fed is. De volgende prijs om naar te kijken is 1,0837, waar het tussen juni en juli een triple-bottom vormde.