De wisselkoers van het paar EUR/GBP daalde na het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het pair zakte vrijdag naar een dieptepunt van 0.8544, veel lager dan het hoogste punt van deze week op 0.8701.

Besluiten van de ECB en de Bank of England

De prijs van EUR/GBP daalde fors nadat de ECB donderdag haar rentebesluit bekendmaakte. In een verklaring besloot de bank in juli de rente met 0,25% te verhogen. De renteverhoging bracht de rente naar het hoogste niveau in meer dan twee decennia.

Het besluit van de ECB kwam een dag nadat de Federal Reserve de rente met 0,25% had verhoogd, zoals we in dit artikel schreven. Daarom daalde het paar sinds Christine Lagarde liet doorschemeren dat dit de laatste renteverhoging van het jaar was. In een notitie zeiden analisten bij ING:

“We denken dat de ECB nog niet klaar is met renteverhogingen, maar een pauze is in de mode onder de centrale banken, die de ECB voor waren met hun renteverhogingen.”

De beslissing kwam een dag nadat uit een onderzoek bleek dat de meeste banken in de regio een lage vraag naar leningen zagen. Tegelijkertijd is het ondernemersvertrouwen de afgelopen maanden sterk gedaald.

Het paar EUR/GBP daalde ook na de laatste flitsinflatie cijfers uit Europa. In Frankrijk daalde de inflatie tot 5,0% in juli, het laagste niveau in 16 maanden. Elders, in Spanje, steeg de totale consumentenprijsindex (CPI) van 1,9% naar 2,3%. Economen verwachten dat uit cijfers blijkt dat de inflatie is gedaald van 6,4% naar 6,2%.

De andere cruciale katalysator voor EUR naar GBP zal het aanstaande rentebesluit van de Bank of England (BoE) zijn. De bank zal nog een renteverhoging van 0,25% doorvoeren en dan wijzen op een pauze aangezien de economie vertraagt.

Technische analyse EUR/GBP

De wisselkoers van EUR/GBP vertoonde de afgelopen dagen een bearish trend. Het is onder de Ichimoku-wolkindicator en het voortschrijdend gemiddelde over 50 periodes gekomen. Het paar is gezakt tot onder de resistance op 0.8583, de hoogste swing op 10 juli.

Verder is de MACD-indicator onder het neutrale punt gekomen. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven dalen als verkopers mikken op de volgende belangrijke steun op 0.8522, het laagste punt op 19 juni. Dit standpunt zal worden bevestigd als de Bank of England haar agressieve toon handhaaft.