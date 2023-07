Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Nikkei 225 index en de koers van USD/JPY daalden vrijdag met meer dan 2,5% nadat de Bank of Japan (BoJ) haar rentebesluit had genomen. Nikkei, dat de grootste bedrijven in Japan volgt, zakte naar ¥32.102, wat lager was dan het hoogste punt van deze week van ¥32.650.

Besluit van de Bank of Japan

De BoJ nam vrijdag haar belangrijkste rentebesluit. Daarin besloot de bank de rente onveranderd te laten op -0,10%. In plaats daarvan besloot de bank haar rentecurvecontroleprogramma, dat al maanden loopt, aan te passen.

In de verklaring zei de bank dat het de benodigde hoeveelheid Japanse staatsobligaties zou kopen zonder een bovengrens te stellen aan de 10-jaarsrente. Hierbij laat de bank de 10-jaarsrente schommelen in de orde van grootte van plus en minus 0,5%. Het belangrijkste is dat het meer flexibiliteit zal hebben op de bovenste en onderste banden van het bereik.

De beheersing van de rentecurve is een belangrijk onderdeel van het Japanse monetaire beleid geweest. Daarin stelde de bank grenzen aan de 10-jaars obligatierente en kocht vervolgens zoveel mogelijk obligaties op om ervoor te zorgen dat de rente erin bleef. Dat programma heeft de bank door de jaren heen miljarden yen gekost.

Het besluit van de BoJ kwam een paar uur nadat Japan sterke inflatiecijfers had gepubliceerd. Uit gegevens bleek dat de totale consumentenprijsindex (CPI) steeg van 2,3% in juni tot 2,5% in juli. De kerninflatie in Tokio bleef op 3,2%.

Nikkei 225 toppers

De meeste bedrijven van de Nikkei 225-index stonden in het rood na het rentebesluit van de BoJ. De slechtst presterende in de index was Hino Motors, wiens aandelen met meer dan 10% kelderden nadat het bedrijf zwakke resultaten publiceerde. Het maakte een groot verlies vanwege het schandaal rond de vervalsing van motorgegevens.

De andere slechtst presterende Nikkei 225-componenten zijn Canon, Fujitsu, Seiko Epson en Olympus. Dit zijn allemaal productiebedrijven met een technisch element. Ook andere bekende bedrijven als Nissan, Daiichi Sankyo en Mitsui Chemicals zakten in elkaar.

Nikkei-bankaandelen stegen na de beslissing. Aandelen van bedrijven als Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Trust, Concordia Financial Group, Aozora Bank en China Bank stegen met meer dan 3%.

Vooruitkijkend zijn er tekenen dat de Nikkei-index in de toekomst wat meer neerwaartse gevolgen heeft. Het is teruggevallen van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van ¥33.640 naar ongeveer ¥32.000. Met name op de daggrafiek blijft de index iets boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde steken.

Daarom zal een doorbraak onder het voortschrijdend gemiddelde het aandeel op korte termijn fors naar beneden duwen. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken ¥30.734, de hoogste swing in oktober vorig jaar.