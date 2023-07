Historische crypto-wetten naar US House terwijl AltSignals presale $1,22 miljoen overschrijdt

Hoewel de cryptocurrency-markten de afgelopen dagen grotendeels besluiteloos zijn gebleven in termen van prijsactie, zijn de belangrijkste ontwikkelingen van deze week met betrekking tot crypto-regulering in de Verenigde Staten niet onopgemerkt gebleven.

Naarmate de industrie op weg is naar meer duidelijkheid over de regelgeving, kan verdere acceptatie van en investeringen in de sector een zegen zijn voor AltSignals en andere crypto-AI-projecten.

VS op schema voor belangrijke cryptoregels

De Amerikaanse Security and Exchange Commission (SEC) en zelfs de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zijn voor de cryptosector niet al te behulpzaam geweest bij het verschaffen van duidelijkheid over de regelgeving. De grijze wolken zouden kunnen verdwijnen als twee wetsvoorstellen gericht op crypto-innovatie en stablecoins – die net een cruciale fase hebben gepasseerd – het eerste uitgebreide crypto-raamwerk voor de VS worden.

Zoals gisteren gemeld, heeft de wet op de financiële innovatie en technologie voor de 21e eeuw, het FIT21-wetsvoorstel de fase van het House Financial Services Committee aangenomen. De volgende fase is de House voor debat. Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel Clarity for Payment Stablecoins Act.

In een reactie op de stablecoin-wet zei Patrick McHenry, voorzitter van de House Committee on Financial Services (Republikeinen), dat er sprake is geweest van “goede trouw, tweeledige” samenwerking, maar hekelde hij de pogingen van het Witte Huis om de vooruitgang te laten ontsporen.

Financial Services GOP’s samenvatting na de gebeurtenissen van donderdag verklaarde:

“Na vijftien maanden van tweeledige samenwerking is deze baanbrekende wetgeving een stap dichter bij het worden van wet.”

Wat is AltSignals?

AltSignals is een op blockchain gebaseerd project dat is ingesteld om kunstmatige intelligentie te gebruiken om gedecentraliseerde toegang te bieden tot wat de grootste handelstools of het signaalplatform van de handelsindustrie zou kunnen zijn. AltSignals, gelanceerd in 2017, biedt handelssignalen voor verschillende markten en activa met behulp van het eigen algoritme AltAlgo.

Het succes van het platform omvat de groei van de community van gebruikers tot meer dan 50.000, waaronder meer dan 1.500 VIP-leden.

Door de groeiende acceptatie van AI kijkt AltSignals naar verdere innovatie door een AI-aangedreven laag genaamd ActualizeAI te integreren. Techgiganten Microsoft, Meta en Alphabet’s Google voorzien allemaal een enorm groeipotentieel voor AI, en ActualizeAI van AltSignals zou deze toekomst kunnen aanboren om het go-to-platform te worden voor zeer nauwkeurige handelssignalen.

Dit platform wordt aangedreven door ASI, een hulpprogramma-token dat eigen is aan ActualizeAI en dat houders toegang geeft tot een reeks voordelen. Afgezien van onbeperkt gebruik van de nieuwe AI-tools, hebben houders van het token de mogelijkheid om passief inkomen te verdienen met een innovatief model voor het delen van inkomsten. Token staking is ook beschikbaar.

De presale van AltSignals is live en raakt snel uitverkocht. Er zijn nog twee fasen voordat de presale eindigt, wat betekent dat nu kopen een goede zet kan zijn voor vroege donateurs. Tot nu toe hebben investeerders meer dan $1,22 miljoen in ASI gestoken, waarbij de presale in fase twee voor 54% was uitverkocht.

Ga naar de AltSignals-website voor meer informatie over ActualizeAI. Je kunt hier ook meedoen aan de presale.

AltSignals vooruitzichten te midden van groeiende regelgeving

Duidelijkheid is zeker wat de crypto-industrie nodig heeft om te gedijen. De EU en het VK hebben daar onlangs enorme stappen in gezet met respectievelijk MiCA en FSMA. Maar als leidende speler zijn de VS zwaar achtergebleven bij concurrenten.

Aangezien deze vooruitzichten waarschijnlijk sneller zullen veranderen dan onlangs werd verwacht, zou dit een grotere acceptatie van crypto kunnen betekenen – ook door handelaren in de VS.

Voeg dat toe aan de drang naar goede AI-regulering en je hebt wat een perfecte combinatie zou kunnen zijn voor innovatie op het gebied van crypto en kunstmatige intelligentie, vooral voor projecten die binnen vastgestelde wetten werken om investeerders te beschermen. Terwijl leidende crypto-bedrijven waarschijnlijk tot de grootste begunstigden behoren van duidelijkheid over de regelgeving, zouden investeerders die graag het volgende grote ding willen ontdekken, naar aankomende projecten kunnen kijken.

AltSignals, waarvan ActualizeAI in 2024 wordt gelanceerd, heeft het potentieel om een van de grootste crypto-handelssignalenplatforms ter wereld te worden. Enorme tractie kan alleen maar goed zijn voor het native token ASI.