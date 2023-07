Amerikaanse commissie keurt crypto-bewaring wet goed, Chancer presale versnelt

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Het US House Financial Services Committee heeft de ‘Keep Your Coins Act of 2023’ aangenomen, een belangrijk stuk wetgeving voor de cryptocurrency-industrie in de Verenigde Staten. Het wetsvoorstel komt op een moment dat de Amerikaanse SEC een aanval op cryptobedrijven heeft doorstaan, waaronder grote bedrijven als Binance en Coinbase.

Als het wetsvoorstel door alle handvatten vaart en wet wordt, zal het een belangrijke ontwikkeling betekenen voor de digitale activa-industrie. Deze ziet nu een explosie met nieuwe projecten zoals Chancer, dat een revolutie teweeg wil brengen in de gokindustrie met behulp van blockchain-technologie.

Wat de Keep Your Coins Act van 2023 bepaalt

De Keep Your Coins Act van 2023 werd op 25 juli 2023 ingevoerd door vertegenwoordiger Warren Davidson (R-OH). HR zou een federaal agentschap verbieden een regel te implementeren of actie te ondernemen die het vermogen van een individu zou beperken om transacties uit te voeren met digitale activa via self custody wallets.

Na goedkeuring door de House Financial Services Committee gaat de wet nu ter stemming naar de Tweede Kamer.

Indien aangenomen en aangenomen, zal de wetgeving ervoor zorgen dat houders van cryptocurrency het recht hebben om hun cryptocurrencies inclusief Bitcoin (BTC) in self-custody wallets te bewaren. Het probeert de vrijheid en privacy van gebruikers te waarborgen bij het beheren van hun eigen cryptocurrency-bezit met de toenemende populariteit van digitale activa.

Mogelijkheid dat de wet wordt aangenomen

De goedkeuring van de wet door de House Committee wijst op een groeiend gevoel van verantwoordelijkheid voor het beschermen van de rechten van houders van cryptocurrency en het koesteren van een gunstige sfeer voor de bredere acceptatie van digitale activa.

Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het in staat stellen van individuen om volledige controle te hebben over hun digitale activa en het leveren van een raamwerk voor de voortdurende groei van de crypto-industrie.

Nu cryptocurrencies een belangrijk discussiepunt worden in de lopende presidentiële campagnes van 2024, zal de wet waarschijnlijk het levenslicht zien nu politici proberen een aantal politieke mijlpalen te scoren. De mogelijke invoering ervan zou een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het cryptocurrency-landschap door de principes van decentralisatie en financiële autonomie te versterken.

Zoals het er nu uitziet, laat het wetsvoorstel zien dat de Amerikaanse regering inspanningen levert om een evenwicht te vinden tussen innovatieondersteuning en consumentenbescherming.

Effect van het wetsvoorstel op nieuwe projecten zoals Chancer

Hoewel het nog vroeg is om te speculeren over de effecten van het wetsvoorstel op cryptocurrency-projecten, zal het wetsvoorstel meer vertrouwen creëren voor crypto-investeerders, vooral degenen die willen investeren in nieuwe projecten zoals het Chancer gedecentraliseerde voorspellingsmarketingplatform dat momenteel de presale uitvoert voor het native token CHANCER. Chancer maakt gebruik van blockchain-technologie om gokkers in staat te stellen hun eigen weddenschappen te plaatsen op vrijwel alles met aangepaste kansen en het CHANCER-token zou toegang tot het platform moeten bieden.

Net zoals de recente overwinning van Ripple Labs tegen de SEC de cryptocurrency-markt heeft verjongd, zou het aannemen van het wetsvoorstel door het Huis van Afgevaardigden een nieuwe overwinning betekenen voor de industrie, die onder streng toezicht is komen te staan door de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC). Desalniettemin is het nog steeds niet duidelijk of het wetsvoorstel een rem zal zetten op cryptocurrencies die door de SEC als effecten worden geclassificeerd.