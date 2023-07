Crypto prijsvoorspelling: Chancer, Curve DAO, Litecoin

De prijzen van crypto presteerden in juli matig, zelfs na belangrijk nieuws gedurende de maand. Ripple won de rechtszaak tegen de Securities and Exchange Commission (SEC) terwijl de inflatie bleef dalen. In dit artikel zullen we kijken naar enkele van de meest opvallende tokens die je in augustus kunt bekijken, waaronder Chancer, Curve DAO en Litecoin.

Chancer voorspelling

Chancer is een nieuw bedrijf dat in juli de krantenkoppen haalde na een van de meest succesvolle tokenverkopen dit jaar. De ontwikkelaars hebben meer dan 15,7 miljoen tokens verkocht, wat overeenkomt met meer dan $1 miljoen. Ze zijn dus over de helft van het doel van $2 miljoen. Je kunt het Chancer-token hier kopen .

Om te beginnen is Chancer een bedrijf dat de markt voor sportweddenschappen en voorspelling wereldwijd wil verstoren en veranderen. Ze hopen dat te doen met behulp van de blockchain-technologie. Naast de populaire markt voor sportweddenschappen, zal Chancer het voor $CHANCER-tokenhouders mogelijk maken om hun eigen markten te creëren en daarbij geld te verdienen.

Het platform van Chancer bouwen en op de markt brengen zal een duur proces zijn, wat verklaart waarom de ontwikkelaars geld inzamelen. Bovendien zullen ze concurreren met enkele bekende merken zoals Flutter Entertainment, Entain en BetMGM.

Daarom is mijn voorspelling dat de verkoop van Chancer-tokens in juli aan kracht zal winnen naarmate de ontwikkelaars hun doel van $2 miljoen naderen. Meer informatie over Chancer vind je in de whitepaper.

Curve DAO prijsvoorspelling

Curve DAO, een toonaangevend DeFi-protocol, kwam onder grote druk te staan nadat tijdens het weekend verschillende pools waren gehackt. De exploit leidde tot meer dan $24 miljoen aan verliezen, waardoor het een van de beste hacks van het jaar was.

As a result of an issue in Vyper compiler in versions 0.2.15-0.3.0, following pools were hacked:



crv/eth

aleth/eth

mseth/eth

peth/eth



Another pool potentially affected is arbitrum’s tricrypto. Auditors and Vyper devs could not find a profitable exploit, but please exit that one — Curve Finance (@CurveFinance) July 31, 2023

In de nasleep dook het CRV-token op maandag naar een dieptepunt van $0,5845, het laagste niveau sinds 16 juni. Het is de afgelopen 24 uur met meer dan 15% gedaald, waardoor het een van de slechtst presterende tokens in deze periode is.

Curve DAO is onder de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden gedoken en nadert het belangrijkste ondersteuningsniveau op $0,5626, het laagste niveau op 15 juni. Daarom zal het token waarschijnlijk blijven dalen naarmate de vraag afneemt.

Litecoin prijsvoorspelling

Litecoin zal deze week een van de beste cryptocurrencies zijn om in de gaten te houden terwijl het door de halving gaat. Op de daggrafiek zien we dat de munt in een sterke neerwaartse trend zit na een piek van $115,13 in juli. Litecoin zweeft rond de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de MACD naar het neutrale punt is verhuisd.

Daarom, hoewel halving een belangrijk crypto-nieuws is, is het al door de markt ingeprijsd. Als zodanig kunnen we een situatie niet uitsluiten waarin de munt de bearish trend hervat en de belangrijke steun opnieuw test op $87.

