Cryptocurrencies slapen nog terwijl Shiba Memu bloeit

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Cryptocurrencies hebben de afgelopen weken in een krap bereik gehandeld. Bitcoin, de grootste munt ter wereld, is gebleven op $29.000, terwijl de totale marktkapitalisatie van alle digitale munten vastzit op $1,1 biljoen.

Uit aanvullende gegevens blijkt dat het aantal liquidaties is afgenomen en dat de openstaande belangstelling voor de termijnmarkt is afgenomen. Verder is het volume van tokens dat wordt verhandeld op gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen al een tijdje aan het dalen.

Wachten op de volgende katalysator

Copy link to section

Bitcoin en andere cryptocurrencies hebben het moeilijk gehad terwijl investeerders wachten op de volgende katalysator. Sommige van de recente katalysatoren hebben een minimale impact gehad op de industrie. Zo besloot de Federal Reserve deze week de rentetarieven met 0,25% te verhogen, waardoor ze naar het hoogste niveau in meer dan 22 jaar werden gebracht.

Tegelijkertijd bleek uit aanvullende gegevens uit de VS dat de inflatie afnam. De consumentenprijsindex (CPI) zakte naar 3,0% terwijl de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE)-index zakte naar 3,1%. PCE is de inflatiemeter waar de Federal Reserve het meest voorstander van is.

Daarom reageerden cryptocurrencies mild, zelfs toen sommige analisten waarschuwden dat de Fed deze maand klaar was met renteverhogingen. In het verleden zou een dergelijke verklaring hen fors hoger hebben geduwd.

Cryptocurrencies verloren ook aan kracht na de uitkomst van de zaak SEC vs Ripple. In haar beslissing oordeelde de rechter die toezicht hield op de zaak dat XRP geen beveiliging was, waarmee ze de crypto-industrie een van haar grootste overwinningen bezorgde.

Een waarschijnlijke reden voor de underperformance is dat beleggers hun geld verplaatsen naar de beter presterende aandelenmarkt. Indices in landen als de Verenigde Staten, Japan en Duitsland deden het dit jaar goed en trokken meer investeerders aan.

Shiba Memu tokenverkoop komt op stoom

Copy link to section

Terwijl de crypto-industrie is gedempt, komt de tokenverkoop van Shiba Memu op stoom. De symbolische verkoop heeft in minder dan een maand meer dan $1,28 miljoen opgebracht. Dit maakt het een van de best presterende tokenverkopen van dit jaar.

Je kunt Shiba Memu-token hier kopen.

Om te beginnen is Shiba Memu een opkomende cryptocurrency die zich richt op twee belangrijke en snelgroeiende gebieden in de markt: meme-munten en kunstmatige intelligentie. Memecoins zoals Pepe hebben beter gepresteerd dan andere traditionele valuta’s en hebben vele miljonairs gemaakt.

Op AI gerichte cryptocurrencies zoals Fetch.ai en SingularityNET zijn dit jaar allemaal met meer dan 5005 gestegen. Door deze twee technologieën te combineren, wil Shiba Memu daarom deze twee belangrijke sectoren veroveren.

Shiba Memu zal AI toepassen in haar marketingstrategieën, aangezien het platform automatisch marketinginformatie kan genereren.

Een andere reden om het Shiba Memu-token te kopen, is dat de prijs elke dag stijgt. Dit betekent dat oorspronkelijke kopers de waarde van hun tokens hebben zien stijgen. Deze trend zal zich de komende maanden voortzetten terwijl de tokenverkoop doorgaat.