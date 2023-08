Analyse palmolie prijs nu El Nino aanboddynamiek bemoeilijkt

De prijs van palmolie heeft de afgelopen weken een sterke comeback gemaakt, nu investeerders zich opnieuw richten op de aanhoudende droogte. Na een daling naar 705 in mei, steeg de prijs naar een hoogtepunt van 895 in juli, terwijl andere grondstoffenprijzen onder grote druk bleven staan.

Dynamiek van vraag en aanbod

Palmolie is een van de meest bruikbare grondstoffen ter wereld. Het heeft unieke eigenschappen zoals zijn halfvaste toestand, langere houdbaarheid, geurloos en zijn stabiliteit bij hoge temperaturen. Als gevolg hiervan wordt palmolie in bijna alles gebruikt, waaronder bakolie, biobrandstof, chocolaatjes, shampoos en deodorants.

Daarom is de vraag naar palmolie een functie van de groeiende bevolking en economie. Naarmate het aandeel van de middenklasse stijgt, neemt ook de vraag toe. Tegelijkertijd is de aanvoer meestal afhankelijk van belangrijke landen als Indonesië en Maleisië, die goed zijn voor meer dan 85% van de totale wereldproductie.

Landen in Zuidoost-Azië hebben momenteel te maken met een grote El Nino, die waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de bevoorrading. Volgens CNA hebben sommige delen van Indonesië te maken met extreem droog weer, wat leidt tot watertekort en misoogsten.

El Nino is een grote zorg.

De impact van El Nino is dat het de palmolie voorraden zal verminderen. Uit gegevens blijkt dat de productie in mei ongeveer 321.000 ton boven de productie van april lag. Als zodanig is de kans groot dat een nieuwe neerwaartse trend zich zal voortzetten.

Een manier om naar deze situatie te kijken is de geschiedenis. In 2015 en 2016, toen de laatste El Nino plaatsvond, daalden de opbrengsten in Indonesië van 20,53% tot onder de 20%. De opbrengsten daalden ook in de komende jaren, gemiddeld ongeveer 19,83% in 2022 en 2023.

Maleisië maakt ook El Nino door, wat waarschijnlijk de recente groei zal verstoren. Het aantal palmoliebossen daalde van 103,2.000 bossen in 2018-2019 tot slechts 89.500 tijdens de pandemie. Het steeg tot 91.400 in 2021-22 naarmate de productie toenam. Daarom is de kans groot dat de productie moeite zal hebben om naar het historische gemiddelde te gaan.

Vooruitzichten voor palmolieprijzen

Ik vermoed dat de palmolieprijzen later dit jaar de bullish trend zullen hervatten als beleggers reageren op de stijgende vraag en het dalende aanbod. Historisch gezien duurt het even voordat weersomstandigheden invloed hebben op de prijzen.

Daarom is de kans groot dat de prijzen zullen stijgen en mogelijk het hoogtepunt van april van $ 981 opnieuw zullen testen. Een waarschijnlijk aanbodprobleem dat van invloed kan zijn op de prijzen, is de groeiende productie in India, dat probeert zelfvoorzienend te zijn. Het land streeft ernaar de aanvoer te verhogen van 270.000 ton in 2019-20 tot 1,12 miljoen ton in 2025.