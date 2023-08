BP rapporteert flinke winstdaling in Q2: ‘Over het algemeen was het een goed kwartaal’

De aandelen van BP plc (LON: BP) staan vanochtend in het groen, hoewel de energiegigant een aanzienlijke jaar-op-jaar daling van zijn winst over het tweede kwartaal rapporteerde.

BP verhoogt dividendverhoging

Net als zijn collega’s, schreef de olie- en gasreus de zwakte in het onlangs afgesloten kwartaal voornamelijk toe aan lagere grondstoffenprijzen.

Het aandeel van BP is nog steeds gestegen omdat het in Londen genoteerde bedrijf zijn dividend met 10% verhoogde tot 7,27 cent per aandeel en plannen onthulde om in het lopende kwartaal voor $1,5 miljard aan aandelen terug te kopen. Op CNBC’s “Squawk Box” zei CEO Bernard Looney vandaag:

Over het algemeen was het een goed kwartaal. We hebben de olie- en gasproductie met 3,0% verhoogd. We hebben onze productiekosten met 9,0% verlaagd en we hebben ook andere onderdelen van het bedrijf laten groeien.

BP aandelen zijn momenteel ongeveer vlak voor het jaar.

BP rapporteert een winstwinst van 70% op jaarbasis

BP sloot het kwartaal af met een winst uit onderliggende vervangingskosten van $2,59 miljard – een daling van bijna 70% ten opzichte van een jaar geleden en ruim onder de $3,50 miljard die experts hadden voorspeld.

Het nettoresultaat bedroeg $1,79 miljard, tegenover $9,26 miljard in hetzelfde kwartaal vorig jaar, volgens het persbericht. Toch merkte de Chief Executive op:

We hebben onze productie van biobrandstoffen met 10% verhoogd. We hebben het vermogen van ons EV-laadnetwerk bijna verdrievoudigd. We hebben onze gemaksactiviteiten met 7,0% laten groeien. Veel groei dus in H1 van het jaar.

Wall Street heeft momenteel een consensus ‘overweight’-advies voor het aandeel BP.

Wat was er nog meer opmerkelijk aan de BP inkomsten

Op dinsdag rapporteerde BP plc ook een daling van 42% op jaarbasis in zijn operationele cashflow tot $6,29 miljard.

De Britse multinational heeft nu 23,66 miljard dollar aan nettoschuld op de balans – een stijging ten opzichte van 22,82 miljard dollar een jaar geleden. CEO Looney herhaalde de energietransitiestrategie van het bedrijf en zei tegen CNBC:

We moeten investeren in het huidige systeem van olie en gas. Tegelijkertijd versnellen we de energietransitie. In 2019 besteedden we 3,0% van ons kapitaal buiten olie en gas, in 2022 was dat zelfs 30%.