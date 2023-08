USD/KRW: Wat nu voor de Zuid-Koreaanse won, nu de export wegzakt?

De wisselkoers van het paar USD/KRW steeg naar het hoogste niveau sinds 21 juli. Het steeg naar een hoogtepunt van 1.290, een stuk hoger dan het dieptepunt van vorige maand op 1.256. In totaal is het paar met meer dan 2,50% gestegen, terwijl de US dollar-index (DXY) een sprong maakte.

Handel in Zuid-Korea verzwakt

De economische zwakte in Zuid-Korea nam in juli verder af. Gegevens gepubliceerd door het ministerie van Handel toonden aan dat de export van het land in juli met 16,5% kelderde na een daling met 6% in juni. Deze daling was erger dan de gemiddelde schatting van 14,5%.

De export van Zuid-Korea staat sinds november vorig jaar in het rood. Dit is belangrijk aangezien Zuid-Korea de tiende grootste exporteur ter wereld is. Ondertussen daalde de invoer van het land in juli met 25,4%, na een daling met 11,7% in de voorgaande maand, zoals ik in dit artikel schreef.

Analisten hadden verwacht dat de gegevens zouden aantonen dat de invoer in juli met 24,6% daalde. Als gevolg hiervan steeg het handelsoverschot van Zuid-Korea licht tot $1,6 miljard van de vorige $1,13 miljard. Een ander rapport toonde aan dat de PMI voor de verwerkende industrie van het land in juli uitkwam op 49,4. Een PMI-cijfer van minder dan 50 is een teken van krimp.

De zwakte van het land was vooral te wijten aan de relatief zwakke halfgeleiderindustrie. Dit is opmerkelijk omdat het land een van de grootste spelers in de branche is, met Samsung als een grote rol.

De uitdaging voor Zuid-Korea is dat veel landen, vooral in de Verenigde Staten en Europa, fors investeren in halfgeleiders. In de VS heeft de overheid meer dan 60 miljard dollar geïnvesteerd om de productie van chips te stimuleren. Duitsland en andere Europese landen doen hetzelfde.

Het volgende belangrijke nieuws voor het paar USD/KRW zijn de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens die gepland staan voor vrijdag.

Technische analyse USD/KRW

De 4H-grafiek laat zien dat de USD ten opzichte van de Zuid-Koreaanse won de afgelopen dagen een sterke comeback heeft gemaakt. Het is boven de stijgende trendlijn die in zwart wordt weergegeven, verplaatst. Het pair bewoog boven de voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 perioden.

Tegelijkertijd nadert het pair het belangrijkste weerstandsniveau op 1.289, het hoogste punt op 21 juli. Verder blijft het paar iets onder het 38,2% Fibonacci Retracement-niveau. Daarom zal het paar waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau op 1.300. Deze prijs is ook het retracementniveau van 50%.