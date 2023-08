Verwachting USD/CNY nu vertraging Chinese economie aan kracht wint

De wisselkoers van het paar USD/CNY daalde terwijl de zorgen over de vertraging van de Chinese economie aanhielden. Het pair trok zich maandag terug naar een dieptepunt van 7.15, lager dan het hoogste punt in juli op 7.2667.

Hoop op stimulans voor China

Copy link to section

Een van de top economische thema’s van dit jaar is de aanhoudende vertraging van de Chinese economie. Deze angst hield deze week aan na een nieuwe reeks economische gegevens uit het land.

Uit gegevens bleek dat de PMI voor de niet-verwerkende industrie daalde van 53,2 in juni naar 51,5 in juli. Die daling was erger dan de gemiddelde schatting van 52,9. Uit verdere gegevens bleek dat de PMI voor de verwerkende industrie licht steeg van 49 naar 49,2, hoger dan de geschatte 49,2. De samengestelde PMI daalde van 52,5 naar 51,1.

Deze cijfers betekenen dat de economie inderdaad vertraagt. Deze vertraging doet zich voor in alle sectoren van de Chinese economie. Uit recente gegevens blijkt bijvoorbeeld dat de export van het land is teruggelopen, terwijl de jeugdwerkloosheid naar een recordhoogte is gestegen.

https://www.youtube.com/watch?v=-675NojHOCou0026amp;pp=ygUNY2hpbmEgZWNvbm9teQ%3D%3D

Daarom zijn er tekenen dat China op weg is naar een balansrecessie, wat gebeurt wanneer de meeste mensen en bedrijven zich richten op het verminderen van hun schulden. Hierdoor zijn de consumentenbestedingen de afgelopen maanden gedaald.

Het paar USD/CNY daalde toen investeerders het potentieel voor een stimulans in het land inschatten. Sommige van de maandag aangekondigde maatregelen zijn bedoeld om belangrijke industrieën te stimuleren, zoals het verhogen van consumentenleningen, het bouwen van betaalbare huizen en het stimuleren van de zogenaamde lichte industrie.

Toch is het onduidelijk of deze maatregelen een directe impact zullen hebben op de Chinese economie. De meeste analisten denken dat de Chinese economie dit jaar met zo’n 5% zal groeien. Hoewel een groeipercentage van 5% sterk is, is het veel lager dan de historische normen.

Technische analyse USD/CNY

Copy link to section

Save

USDCNY-grafiek door TradingView

De wisselkoers van USD naar CNY is de afgelopen weken naar beneden gedreven. Het is gedaald van het hoogste punt van vorige maand van 7.2667 naar 7.1428. Het pair is gezakt tot onder de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden.

Tegelijkertijd is de Relative Strength Index (RSI) onder het neutrale niveau van 50 gezakt. De MACD-indicator is onder de nullijn gezakt. Daarom zal de hoop op een nieuwe stimulans in China waarschijnlijk dalen naar het volgende ondersteuningsniveau op 7,1186, het laagste niveau op 14 juli.