Curve DAO Token (CRV) stijgt, maar pas op voor dead cat bounce

De prijs van het Curve DAO token (CRV) stuiterde terug in de nachtelijke sessie, zelfs toen de zorgen over het DeFi-netwerk aanhielden. Het token steeg woensdag naar een hoogtepunt van $0,60, een stuk hoger dan $0,486, het dieptepunt van deze week. Andere DeFi-tokens zoals MakerDAO, AAVE en Compound stegen ook.

Curve-ellende houdt aan

Curve DAO is een van de grootste spelers in de gedecentraliseerde financiering industrie. Het netwerk haalde deze week de krantenkoppen nadat het slachtoffer was geworden van een hack die meer dan $100 miljoen opslokte in meerdere pools zoals msETH/ETH en pETH/ETH.

CRV, het token, kwam ook onder druk te staan nadat bekend werd dat de oprichter van het bedrijf er enorme leningen mee had gedekt. Als deze leningen daardoor onder druk zouden komen te staan, zou dat tot forse liquidaties hebben geleid. Sommige investeerders, waaronder Justin Sun, de oprichter van Tron, kwamen tussenbeide en kochten het token.

Het is onduidelijk waarom het CRV-token van de ene op de andere dag sterk is gestegen. Hiervoor zijn drie belangrijke mogelijke redenen. Ten eerste gebeurde het toen investeerders de dip kochten. In het verleden hebben we gezien dat cryptohandelaren tokens kochten wanneer ze crashten. We zagen ze bijvoorbeeld Terra Luna en FTX Token kopen toen hun ecosystemen in de problemen kwamen.

Ten tweede is een andere mogelijke reden dat grote spelers in crypto het token pompen in een poging om te voorkomen dat Michael Egorovs bezit wordt geliquideerd. Justin Sun kocht dinsdag tokens ter waarde van meer dan $2 miljoen.

Ten derde maakt deze rebound deel uit van de crypto-comeback nadat Fitch besloot de Verenigde Staten te downgraden. De downgrade duwde de meeste cryptocurrencies hoger in de nachtelijke sessie, waarbij Bitcoin boven de $30.000 uitkwam.

Curve DAO token prijsvoorspelling

De andere reden is dat dit een dead cat bounce kan zijn. In de meeste gevallen hebben cryptocurrencies de neiging om kort terug te stuiteren nadat ze hard zijn gecrasht. Wat betreft de 4H-grafiek, kaatste het token terug en draaide het belangrijke weerstandspunt om op $0,560, het laagste niveau in juni.

Het is onder de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 periodes gebleven, terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het oververkochte niveau bewoog. Daarom zou deze rebound, net als andere dead cat bounces, tijdelijk kunnen zijn, waardoor het de bearish trend zal hervatten. Als dit gebeurt, is het volgende prijsniveau van het Curve DAO-token om in de gaten te houden $0,50.