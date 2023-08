Volatility Shares, Grayscale en andere financiële reuzen vragen Ethereum futures ETF’s aan

Zes gerenommeerde bedrijven, Volatility Shares, Roundhill, Bitwise, Grayscale, Proshares en VanEck, hebben een aanvraag ingediend voor Ethereum futures ETF’s. De analist van Bloomberg twitterde eerder op woensdag over de aanvragen.

Volatility Shares bevestigde de Ethereum ETF-strategie in hun aanvraag op 28 juli bij de Securities and Exchange Commission. Het onthulde dat zijn Ether-futures-ETF’s financiële doelstellingen trachten te bereiken door te beleggen in in contanten afgewikkelde contracten die worden verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange.

Het fonds zou ook kunnen beleggen in omgekeerde aankoopovereenkomsten en aandelen van andere bedrijven en niet rechtstreeks in Ethereum.

Financiële bedrijven hebben de laatste tijd cryptocurrency exchange-traded funds onderzocht. De aanmeldingen voor spot BTC ETF’s door giganten zoals BlackRock verwelkomden enorm optimisme in de crypto-ruimte in juni 2023. Digitale activa kregen een opwaartse positie na de aanvragen van Bitcoin ETF’s.

Ethereum prijsvooruitzichten

Terwijl de prijzen van cryptocurrency zijwaartse acties voortzetten, steeg Ethereum de afgelopen dag met ongeveer 1,97% om te handelen tegen $1.863,21. De op een na grootste crypto qua waarde eindigde de week 0,21% hoger.

De altcoin-ruimte heeft de bewegingen van Bitcoin nagebootst. Ether kelderde onder de $1.900 na de dip van BTC naar de het niveau van $29K. Ether is licht gestegen na een paar dagen verkennen van niveaus onder de cruciale $1.850.

Ethereum in de ogen van de toezichthouder?

De SEC heeft onlangs het toezicht op altcoin versterkt, waardoor handelsbedrijven zoals Robinhood gedwongen werden om toptokens te verwijderen. Ondertussen heeft het juridische team van HODL Law de mening van de toezichthouder over Ethereum gezocht. Desalniettemin laat een tweet van 1 augustus zien dat de rechtbank de motie van SEC om de rechtszaak af te wijzen heeft ingewilligd.

Het voortdurende stilzwijgen van de wetgever over de vraag of Ethereum een beveiliging is, heeft de wenkbrauwen doen fronsen binnen de crypto- en legale ruimtes. HODL Law is van mening dat het feit dat SEC er niet in slaagt haar standpunt bekend te maken, betekent dat de toezichthouder Ether als een zekerheid beschouwt.