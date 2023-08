De zilverprijs bleef deze week onder druk staan doordat investeerders reageerden op zwakke economische cijfers uit China en de VS. De prijs reageerde ook op het rentebesluit van vorige week door de Federal Reserve en de verlaging van de Amerikaanse rating. Zilver handelde op $24, lager dan het hoogste punt in juli van $25,25.

Trage economische groei en beslissing van de Fed

Copy link to section

De zilverprijs heeft de laatste tijd gereageerd op verschillende belangrijke berichten. Vorige week besloot de Federal Reserve de rentetarieven met 0,25% te verhogen, wat volgens sommigen de laatste verhoging van het jaar is. Het duwde de tarieven naar het hoogste niveau in meer dan 22 jaar.

Er zijn tekenen dat dit de laatste renteverhoging door de Fed was sinds de Amerikaanse inflatie aan het dalen is. De totale inflatie daalde van 4,1% in mei naar 3,0% in juni. Tegelijkertijd daalde de nauwlettend gevolgde kern-CPI tot 4,8%.

Daarom zal een pauze van renteverhogingen de bank helpen om de impact van de eerdere verhogingen op de inflatietrends te beoordelen.

Ten tweede reageerde zilver op de beslissing van Fitch Ratings om Amerika te downgraden van Triple A naar Double A+. Zoals ik in dit artikel schreef, merkte Fitch op dat de VS een van de moeilijkste periodes doormaakte toen schulden en rentebetalingen omhoog gingen. De schuld is gestegen tot meer dan 32 biljoen dollar, terwijl de tekorten naar verwachting zullen blijven stijgen.

De verlaging van de Amerikaanse kredietrating is eigenlijk een goede zaak voor zilver en goud vanwege de eigenschappen van edelmetalen. Veel mensen kopen goud en zilver als bescherming tegen een economische ineenstorting in de VS.

Ten derde reageerde de zilverprijs op de zwakke economische cijfers uit China en de VS. PMI-gegevens voor de verwerkende industrie die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat de sector krimpt. De Chinese regering zag zich zelfs gedwongen een nieuwe stimuleringsronde aan te kondigen. Zilver is een belangrijk industrieel metaal dat het goed doet als de Chinese en Amerikaanse economie het goed doen.

Voorspelling zilverprijs

Copy link to section

Save

De 4H-grafiek laat zien dat de zilverprijs de afgelopen weken is gedaald. Het piekte op $25,25 op 20 juli. Het metaal is gezakt tot onder de belangrijke steun op $24,53, het hoogste niveau op 9 juni.

De zilverprijs is gedaald tot onder de 25- en 50-periode voortschrijdende gemiddelden. Het is ook gedaald tot onder het 61,8% Fibonacci Retracement-niveau, terwijl de MACD onder het neutrale punt is gekomen.

Daarom zal de zilverprijs waarschijnlijk nog een tijdje in deze range blijven. Een doorbraak onder de key support op $24,03 wijst op meer zwakte. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken het psychologische punt van $23,50.