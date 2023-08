Analyse USD/BRL nu Braziliaanse centrale bank de rente verlaagt

De wisselkoers van het paar USD/BRL steeg na het verrassende rentebesluit van de Braziliaanse centrale bank. Het steeg naar een hoogtepunt van 4,82, het hoogste punt sinds 21 juli toen de bank afweek van de Federal Reserve.

Braziliaanse centrale bank verlaagt rente

De wisselkoers tussen de USD en de Braziliaanse real steeg nadat de Fed en de Braziliaanse centrale bank uit elkaar gingen. In haar besluit van donderdag besloot de centrale bank van het land de rentetarieven met 0,50% te verlagen tot 13,25%. Economen hadden verwacht dat de bank de rente ongewijzigd zou laten op 13,50%.

Daarom werd Brazilië het eerste land dat tijdens deze cyclus de rente verlaagde. Banken als de Federal Reserve en de ECB besloten vorige week de rente met 0,25% te verhogen. En analisten denken dat de Bank of England (BoE) donderdag hetzelfde zal doen.

In een verklaring zei de Banco Central do Brasil dat de renteverlaging nodig is om de economie te stimuleren. Het haalde ook het feit aan dat de inflatie een paar maanden geleden terugviel tot het verwachte bereik. De meest recente gegevens toonden aan dat de inflatie van het land in juni daalde tot 3,2%, na enkele maanden eerder tot dubbele cijfers te zijn gestegen.

Er zijn tekenen dat de Braziliaanse economie vertraagt. Uit de meest recente cijfers bleek bijvoorbeeld dat de detailhandelsverkopen en de productie van het land daalden. Toch zal de landbouwsector de zwakke punten op andere gebieden helpen compenseren. Analisten van Citigroup gaan ervan uit dat de economie dit jaar met 3,2% zal groeien

De volgende katalysator voor de wisselkoers van USD/BRL zullen de komende Amerikaanse non-farm payrolls (NFP)-gegevens zijn. Economen verwachten dat de cijfers zullen aantonen dat de arbeidsmarkt in juli stabiel was met een werkloosheidspercentage van 3,6%.

Technische analyse USD/BRL

USD/BRL-grafiek door TradingView

De koers van USD/BRL herstelde deze week sterk, daarbij geholpen door de sterke US dollar-index (DXY). Het steeg naar een hoogtepunt van 4,82 toen de DXY naar het hoogste niveau in weken steeg. Op de vier-uur chart bewoog het pair boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index omhoog wees.

Daarom zal het paar vanuit het oogpunt van het monetair beleid de komende weken waarschijnlijk blijven stijgen, omdat de Fed naar verwachting de rente dit jaar niet zal verlagen. Als zodanig kon het paar zich herstellen en de weerstand opnieuw testen op 4.9475, het hoogste punt op 6 juli.