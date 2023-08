Hoe Chancer de gokmarkt verandert nu presale $1 miljoen overschrijdt

Chancer is een nieuwe applicatie voor voorspellende markten die draait op blockchain. Het is ‘s werelds eerste gedecentraliseerde gokplatform met een peer-to-peer-model. Met zijn decentralisatiebelofte was Chancer verleidelijk, met investeerders die naar een aandeel hengelen. Sinds de lancering van een presale op 13 juni 2023 hebben investeerders bijna 1,1 miljoen dollar binnengehaald. De presale onderstreept de interesse en anticipatie van investeerders vóór de lancering van het mainnet.

Chancer maakt gebruik van blockchain-technologie om de weddenschappen te veranderen

Een van de belangrijkste ingrediënten van het vroege succes van Chancer is de belofte van gedecentraliseerde weddenschappen. Hier kunnen gebruikers bepalen waar ze op wedden en hun kansen en regels instellen. De gokkers nodigen gelijken uit voor hun gokmarkten, of ze kunnen zich aansluiten bij die van anderen. Het verschilt van conventioneel wedden, waarbij bookmakers de kansen op weddenschappen bepalen en regels bepalen.

Chancer-markten zijn door gebruikers gebouwd in plaats van door bookmakers. Gebruikers lanceren een Chancer-markt vanaf elk evenement met een probabilistische uitkomst en nodigen anderen daarvoor uit. De decentralisatie biedt meer mogelijkheden voor weddenschappen en vergroot de transparantie.

Het Chancer-token ($CHANCER) zal het medium zijn voor het uitwisselen van waarde op het gokplatform. Beleggers kunnen de tokens claimen op succesvolle weddenschappen en winsten.

Is Chancer een goede investering?

Aangezien wedden een populaire sector is, heeft Chancer een reële kans om een succes te worden. Dit betekent dat het bezitten van het Chancer-token een kans biedt om te profiteren van toekomstige prijsstijgingen.

Chancer heeft ook een investeringsfocus. Er zijn beloningen voor het maken van markten, waarbij gebruikers het token verdienen voor het creëren van de P2P-markten. Beleggers kunnen de livestreamfunctie van Chancer of DAPP gebruiken om P2P-markten te creëren voor de lol en om te verdienen.

Beleggers kunnen ook het native token inzetten voor opbrengsten. Dit is een ideale manier om de groei van het platform te verzekeren door liquiditeit te verschaffen. Een Share2Earn-functie maakt het ook mogelijk $CHANCER te verdienen door het gokplatform te delen.

De toekomstige focus is om Chancer zelfvoorzienend te maken, met tal van mogelijkheden om inkomsten te genereren. Gebruikers krijgen de kans om node-validators te worden en daarvoor beloningen te ontvangen.

De sterke punten van Chancer liggen ook in het bestuursmodel, dat zorgt voor transparantie en vertrouwen. De code van het project is open source. Iedereen kan het bekijken en wijzigingen voorstellen. Gebruikers genieten ook van kwadratisch bestuur, waarbij ze hun stemcredits gebruiken om te stemmen over bestuurszaken.

Chancer voorspelling voor 2023 en 2024

Chancer vult een leemte in wedden door blockchain en een P2P-weddenschapsmodel te introduceren. De toekomstige waardestijging van het native token hangt af van het vermogen om deze belofte na te komen. Vroege successen in de voorverkoop betekenen dat het potentieel enorm is voor het token in de toekomst.

Analisten zijn het erover eens dat Chancer tot 10X zou kunnen stijgen. De voorspelling is realistisch, gezien het feit dat cryptocurrencies met meer dan vergelijkbare marges zijn gestegen. De verwachte stijging is echter waarschijnlijk na de lancering van het hoofdplatform in het eerste kwartaal van 2024. Een prijs van ongeveer $0,1 is dus waarschijnlijk in 2024 vanaf de huidige $0,011.

In 2023 zouden we kunnen verwachten dat de prijs van Chancer een beetje wild zal zijn vanwege hoge speculaties. Dit zou kunnen gebeuren nadat het token in Q3 2023 op Uniswap is genoteerd. Hoewel een 10x prijsstijging nog steeds waarschijnlijk is, is een conservatieve driecijferige waardestijging realistischer.

Is Chancer de moeite waard om nu te kopen?

De presale van Chancer gaat snel. De prijs stijgt in elke fase van de presale. Het betekent dat kopen in de vroege stadia van de presale een betere kans biedt.

Ook zal de waarde van Chancer omhoog schieten wanneer het token debuteert op beurzen. Dit is wanneer het token voor veel beleggers toegankelijk zal zijn. Beleggers kunnen beter kopen in de presale dan wanneer het token wordt vermeld en duur wordt.