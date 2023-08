Bitcoin had het in juli moeilijk toen de consolidatie doorging. Het bleef onder het hoogste niveau van het jaar tot nu toe van $31.000, terwijl het volume en de volatiliteit bleven dalen. Ondanks deze prestatie bleef ProShareS Bitcoin Strategy ETF (BITO) vrij stabiel, iets onder de $17,55. Net als Bitcoin is het BITO ETF-aandeel dit jaar met meer dan 80% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Ondanks de prestaties van de Bitcoin zag de ProShares Bitcoin Strategy ETF de grootste instroom in maanden. Uit gegevens van ETF blijkt dat het fonds in juli meer dan $153 miljoen aan instroom had. Door deze stijging steeg het totale vermogen tot meer dan $1 miljard.

Het BITO-inkomen is dit jaar gegroeid. De instroom steeg met meer dan $82 miljoen in juni en $10,3 miljoen in mei. De enige uitstroom was in februari toen het fonds meer dan $21,3 miljoen verloor.

BITO ETF zag in juli een instroom toen het gesprek over Bitcoin ETF’s afnam. In juni hebben verschillende grote bedrijven zoals Invesco, Blackrock en Ark Invest hun spot Bitcoin ETF’s aangevraagd bij de Securities and Exchange Commission (SEC).

Het is nog steeds onduidelijk of de SEC deze ETF’s zal accepteren ondanks hun anti-surveillanceclausules. In zijn eerdere verklaringen heeft Gary Gensler zijn zorgen geuit over deze fondsen.

Maar de uiteindelijke beslissing zal waarschijnlijk niet op de SEC rusten. In plaats daarvan kijken investeerders naar de voortgang van Grayscale. Greyscale heeft de SEC aangeklaagd voor het weigeren om zijn Greyscale Bitcoin Trust (GBTC) om te zetten in een ETF. Vooruitkijkend zullen de prestaties van BITO ETF afhangen van Bitcoin. Als de prijs van Bitcoin stijgt, betekent dit dat het fonds een bullish breakout zal hebben.