Mijn Wayfair aandelenkoers voorspelling klopte: wat nu?

De aandelenkoers van Wayfair (NYSE: W) heeft de afgelopen weken een sterke comeback gemaakt. De aandelen liggen op schema voor de vierde opeenvolgende week en bereikten het hoogste niveau sinds 22 april. Het is dit jaar met meer dan 223% gestegen ten opzichte van het laagste niveau, waardoor het een marktkapitalisatie van meer dan $8 miljard heeft.

Sterke financiële resultaten

Wayfair heeft de afgelopen maanden een spectaculaire comeback gemaakt naarmate de zakelijke omstandigheden verbeteren. De consumenteninflatie is iets afgenomen, terwijl de transportkosten zijn gedaald tot het laagste niveau sinds 2020.

Er zijn ook tekenen dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen vrij goed stand hebben gehouden, aangezien het werkloosheidspercentage is gedaald tot 3,6%. Als gevolg hiervan is de business van het bedrijf terug gekropen. In een verklaring liet het bedrijf weten dat de omzet $3,17 miljard bedroeg, wat $70 miljoen beter was dan geschat.

Het aantal actieve klanten op het platform kwam uit op 21,8 miljoen, een daling van 7,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. Dit toont aan dat Wayfair nog steeds een populair platform is onder shoppers.

Wayfair leverde 10,3 miljoen bestellingen af in het tweede kwartaal, ongeveer 3% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl terugkerende klanten 80,1% waren. Deze klanten plaatsten meer dan 8,3 miljoen terwijl de gemiddelde bestelwaarde $307 was.

De brutowinst van Wayfair steeg tot meer dan $985 miljoen, terwijl het nettoverlies steeg tot meer dan $46 miljoen. Als gevolg hiervan kreeg het bedrijf een upgrade van analisten, waaronder die van Wells Fargo. In een verklaring schreef de analist:

“Topline-trends zijn net omgeslagen, winstgroei heeft benen en W draait om een slanker, productiever bedrijf. Het is tijd om W opnieuw te erkennen als een snelgroeiende, aandeleninnemende activa met reële winsthefbomen en opwaartse katalysatoren in het verschiet.”

Wayfair is een goede investering vanwege zijn sterke turnaround-strategie, groeiend marktaandeel en verbeterende bedrijfsomstandigheden.

Voorspelling Wayfair aandelenkoers

De aandelenkoers van Wayfair heeft een spectaculaire comeback gemaakt. In dat rapport voorspelde ik dat het zou stijgen naar ongeveer $75, wat het inderdaad heeft gedaan. De aandelen zijn gestegen tot boven het belangrijkste weerstandsniveau op $76,28, het hoogste punt op 16 augustus.

Tegelijkertijd worden de aandelen ondersteund door de 50-daagse en 100-daagse voortschrijdende gemiddelden. Tegelijkertijd is de MACD boven het neutrale punt gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar het overboughtniveau is gegaan.

Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers het belangrijkste weerstandsniveau op $100 richten. De stop-loss van deze transactie is $80.