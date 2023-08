Open interesse in Ethereum-futures en opties stabiliseert nu prijs terugloopt

De prijs van Ethereum (ETH/USD) bewoog de afgelopen weken zijwaarts doordat de vraag naar cryptocurrencies afnam. Ondanks de zwakte is de dollarwaarde die vastzit in het aantal openstaande Ethereum-contracten de afgelopen dagen stabiel gebleven.

Gegevens verzameld door CoinGlass laten zien dat de waarde van deze contracten $6,14 miljard bedraagt, waar het de afgelopen weken ook was. Het piekte op $6,32 miljard na de uitkomst van de SEC vs Ripple-zaak.

Het grootste deel van de openstaande interesse is in Binance, de grootste crypto-uitwisseling ter wereld, met $1,98 miljard. Het wordt gevolgd door Bybit en OKX, die respectievelijk $1,13 miljard en $1,09 miljard hebben. Andere grote spelers zijn CME en Deribit.

Open interesse in de termijnmarkt verwijst naar het aantal termijncontracten dat door marktdeelnemers aan het einde van de handelssessie wordt gehouden. Een hoger cijfer wordt gezien als positief voor cryptocurrencies en andere activa.

De openstaande interesse van Bitcoin is de laatste tijd ook redelijk stabiel gebleven. Het staat op $13 miljard, een paar punten lager dan $14,3 miljard, het hoogtepunt van juli.

Ondertussen bedroeg de openstaande interesse in de optiemarkt van Ethereum op donderdag $5,82 miljard, een daling ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van meer dan $7,8 miljard. Er zijn 2.275.108 ETH-oproepen vergeleken met 792.579 ETH-puts, wat een positief teken is. De meeste Ethereum-calls zijn in Deribit, gevolgd door OKX, mCME en Bybit.

Opties zijn financiële derivaten die beleggers het recht maar niet de verplichting geven om activa tegen een bepaalde prijs te verkopen of te kopen. Futures geven hen daarentegen een verplichting om tegen de uitoefenprijs te kopen of te verkopen.

De prijs van Ethereum bevindt zich de afgelopen weken in een bearish trend. Na een piek van $2.027 in juli, is ETH met meer dan 9,40% gedaald tot $1.835.