Prognose EUR/GBP: signaal voorafgaand aan het BoE-tariefbesluit

De wisselkoers van het paar EUR/GBP bewoog deze week zijwaarts terwijl investeerders wachtten op het rentebesluit van de Bank of England (BoE). De koers wankelde na de zorgwekkende cijfers van de Britse huizenprijsindex (HPI). Het handelde woensdag op 0.8600, een paar punten onder het hoogste punt van dit jaar op 0.8630.

Beslissing Bank of England voor de boeg

Copy link to section

Het grootste GBP nieuws van de week zal het aanstaande BoE-besluit zijn. Het is een van de meest onrustige centrale banken vanwege de hardnekkig hoge inflatie en trage groei. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de inflatie in het land in juni is gedaald tot 7,9%, hoger dan de doelstelling van de bank van 2,0%.

Ook de economische groei is tot stilstand gekomen, wat betekent dat de economie in een periode van stagflatie is beland. Positief is dat er tekenen zijn dat de inflatie in het land aan het dalen is.

Uit een rapport van het British Retail Consortium (BRC) blijkt dat de prijzen in juni zijn gedaald. Britse retailers als Tesco en Ocado hebben allemaal dezelfde signalen afgegeven. Uit gegevens van Nationwide bleek ook dat de Britse huizenprijsindex (HPI) in juli scherp daalde.

Door Reuters ondervraagde economen denken dat de BoE zal besluiten de rentetarieven met nog eens 0,25% te verhogen. Als dit inderdaad gebeurt, zal de bank de tarieven wijzigen van 5,0% naar 5,25%, het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

De bank zal een agressieve toon aanhouden aangezien ze, in tegenstelling tot de Braziliaanse centrale bank, de inflatiestrijd nog niet heeft gewonnen. Toch zijn analisten van mening dat de verhogingscyclus bijna ten einde loopt. Dit betekent dat het waarschijnlijk de komende maanden zal pauzeren.

De renteverhoging door de BoE komt enkele dagen nadat de Europese Centrale Bank besloot deze met 0,25% te verhogen. In haar persconferentie gaf de bank te kennen de renteverhogingen nog even door te zetten.

Technische analyse EUR/GBP

Copy link to section

Save

EUR/GBP-grafiek door TradingView

De 4H-grafiek laat zien dat de wisselkoers EUR naar GBP woensdag zijwaarts bewoog. Het oscilleerde bij de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden bewogen zijwaarts. Het bewoog ook naar het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6%.

Tegelijkertijd bewoog de MACD zich boven het neutrale punt terwijl ook de Relative Strength Index (RSI) naar boven dreef. Daarom zal het paar waarschijnlijk in deze range blijven, tenzij de Bank of England voor een verrassing zorgt in haar beslissing. Zo’n verrassing zou kunnen gebeuren in zijn monetaire beleidsverklaring. De belangrijkste ondersteunings- en weerstandsniveaus om naar te kijken zijn 0.8551 en 0.8650.