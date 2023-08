Tel Aviv Stock Exchange werkt samen met Fireblocks om cryptodiensten aan te bieden

De enige openbare beurs in Israël maakt zich op om cryptocurrency-diensten te lanceren, wat zal leiden tot de introductie van meer gereguleerde cryptocurrency-mogelijkheden in Israël. De Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gaat een reeks nieuwe digitale activaproducten en -diensten aanbieden in samenwerking met het digitale activaplatform Fireblocks.

TASE heeft laten weten dat het partnerschap het in staat zal stellen om digitale asset-oplossingen van institutionele kwaliteit te bieden aan gereguleerde entiteiten.

Tel Avis Stock Exchange crypto services reis

In oktober 2022 kondigde de TASE formeel zijn intenties aan om een op blockchain gebaseerd platform voor digitale activa te bouwen. De Israëlische beurs wilde verschillende opties overwegen als onderdeel van het plan, waaronder de adoptie van innovatieve technologieën in gespecialiseerde platforms en de conversie van bestaande infrastructuur naar deze technologieën.

De beurs wilde naast andere zaken een verscheidenheid aan diensten en goederen voor digitale activa aanbieden.

De TASE publiceerde in maart 2023 een voorstel om de uitbreiding van cryptocurrency-handelsactiviteiten naar niet-bancaire leden goed te keuren. Het voorstel stelt dat niet-bancaire deelnemers geautoriseerde leveranciers van cryptohandel en bewaardiensten zullen zijn.

TASE-deal met Fireblocks

Het doel van het partnerschap is om de technologie van Fireblocks voor het verplaatsen, opslaan en uitgeven van digitale middelen samen te brengen met de expertise en marktaanwezigheid van TASE op de Israëlische markt.

De nieuwe samenwerking tussen de TASE en Fireblocks is een “monumentale sprong voorwaarts in het wereldwijde landschap van digitale activa”, aldus TASE-clearing executive Orly Grinfeld. Grinfeld zei over de samenwerking:

“We zijn onwrikbaar in ons streven naar een revolutie in de industrie en de lokale kapitaalmarkt, en deze samenwerking belichaamt onze toewijding aan het leveren van veilige, gereguleerde en innovatieve oplossingen voor digitale activa.”

De samenwerking tussen Fireblocks en de TASE bouwt voort op de prestaties van Project Eden, een project met als doel blockchain-technologie te gebruiken om digitale staatsobligaties uit te geven en af te wikkelen. Bij de proof-of-concept-fase van het project, dat begin juni 2023 werd afgerond, waren Fireblocks en het cryptocurrency-bedrijf BlockFold betrokken.