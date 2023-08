De S&P 500 steeg vanochtend nadat het Bureau of Labor Statistics zei dat de Amerikaanse economie vorige maand niet zoveel banen heeft toegevoegd als verwacht.

Niet-agrarische loonlijsten stegen in juli met 187.000, terwijl de economen hadden voorspeld op 200.000.

Maand-op-maand vertegenwoordigt het cijfer echter een winst van 185.000. Toch waarschuwt Matt Maley, de Chief Market Strategist van Miller Tabak, dat de mogelijkheid van een recessie op tafel blijft liggen.

Het is meestal een jaar later dat we de impact zien van de inversie van de [rentecurve]. We beginnen net wat problemen te zien, zoals de consument, die daar een paar scheuren ziet. Dus ik weet niet zeker of de recessie helemaal van tafel is.