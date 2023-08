Investeren in Shiba Memu (SHMU) na grote toename AI-betrokkenheid bij AMD?

Kunstmatige intelligentie was dit seizoen het modewoord in de inkomstenoproepen. Het is tenslotte wat een groot deel van een opwindende 20% year-to-date rally in de S&P 500 heeft veroorzaakt.

De AI-markt kan tot 2030 vertienvoudigen

AI heeft momenteel een waarde van ongeveer 200 miljard dollar – en volgens Statista zal deze markt tegen het einde van dit decennium vertienvoudigen en bijna 2,0 biljoen dollar waard zijn.

Wat die projectie suggereert, is dat kunstmatige intelligentie niet alleen een kortetermijnhype is. Het is er voor de lange termijn en projecten als Shiba Memu willen hiervan profiteren. Nog positiever is om te zien dat investeerders de AI van een bedrijf belonen om dit inkomstenseizoen meer te pushen.

Advanced Micro Devices of AMD rapporteerde deze week bijvoorbeeld een daling van 18% op jaarbasis in zijn kwartaalomzet. Toch bleef het aandeel veerkrachtig omdat de chipmaker zei dat de AI-betrokkenheid in het tweede kwartaal met meer dan zeven keer toenam (lees hier meer).

CEO van AMD deelt haar visie op kunstmatige intelligentie

Lisa Su, de CEO van AMD, voorspelt dat de markt voor op datacenters gerichte AI-chips alleen al in 2027 $150 miljard waard zal zijn. In een gesprek met CNBC na de bekendmaking van de kwartaalresultaten bevestigde ze dat kunstmatige intelligentie in de toekomst ook zinvol zal worden geïntegreerd in personal computers..

We zijn enthousiast over AI in alle delen van de markt. We zien het in de grootste datacenters van edge-apparaten naar pc’s. We hebben zojuist een reeks producten gelanceerd met AI in de pc. Dat betekent dat uw pc in de toekomst veel productiever zal zijn.

Vergeet niet dat AMD slechts een voorbeeld is. Een aantal andere opmerkelijke namen, waaronder Nvidia, Microsoft, Apple, Google – noem maar op – gaan all-in met een AI-push.

En dan zijn er natuurlijk opkomende projecten zoals Shiba Memu die zich inzetten voor het kapitaliseren en verkennen van het potentieel van kunstmatige intelligentie.

Wat heeft Shiba Memu met AI te maken?

Shiba Memu noemt zichzelf een “marketingkrachtpatser” die kunstmatige intelligentie en machine learning gebruikt om gepersonaliseerde inhoud op internet te creëren en te verspreiden die dient om deze te promoten. In de whitepaper, beschikbaar is op de website, stelt Shiba Memu zichzelf voor als equivalent van “100 marketingbureaus”.

Wat bijzonder interessant is aan dit project, is dat het naast het doelspecifieke gebruik van AI ook een cryptonetwerk in de kern is dat wordt aangedreven door een native meme-cryptocurrency genaamd “SHMU”.

SHMU wil voortbouwen op de snelle groei van de markt voor meme-munten, die is gestegen van $0 in 2020 tot meer dan $20 miljard in 2022. Het crypto-token is $0,0176 in de presale op het moment van schrijven.

Na afloop van de presale zal Shiba Memu worden genoteerd op crypto-uitwisselingen die de neiging hebben een materiële katalysator te zijn voor een verdere prijsstijging. Wat ook opvalt is dat de prijs van SHMU na elke 24 uur stijgt.

Is Shiba Memu (SHMU) een goede investering?

Shiba Memu kan een goede investering zijn, omdat het niet alleen kan profiteren van de rugwind van de AI, maar ook van degenen die het bredere crypto-ecosysteem helpen. Merk op dat de cryptomarkt naar verwachting een CAGR van 12,5% zal zien tot 2030.

De presale heeft binnen een paar weken meer dan $1,5 miljoen opgebracht, wat al een sterke vraag naar de SHMU aangeeft, die mogelijk nog verder zal toenemen zodra het op blockchain gebaseerde project volgend jaar zijn AI-dashboard lanceert.

Shiba Memu of de SHMU meme-munt kan ook profiteren als de Amerikaanse SEC uiteindelijk zijn zegen geeft voor een Spot Bitcoin ETF. Gezien het feit dat BlackRock Inc, een vermogensbeheerder met een onberispelijke staat van dienst in het verkrijgen van regelgevende goedkeuringen voor op de beurs verhandelde fondsen, een Bitcoin ETF heeft aangevraagd, is het denkbaar dat de eerste Amerikaanse Spot Bitcoin ETF in het verschiet ligt.

Ten slotte verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve vorige maand de rente met nog eens 25 basispunten, wat de laatste renteverhoging van de cyclus zou kunnen zijn. Naarmate de centrale bank draait, kan de interesse in risk-on-weddenschappen zoals cryptocurrencies toenemen en ook het SHMU-token helpen.

Meer informatie over de presale van Shiba Memu is beschikbaar op de website hier.