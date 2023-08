Marktkapitalisatie Tether bereikt recordhoogte, de grote ironie van DeFi

Ondanks een sterke opleving tot dusver dit jaar, bevinden de meeste cryptocurrencies zich ver onder de pieken na de hysterie van de pandemische bullmarkt in 2021. Er is echter één opmerkelijke uitzondering: Tether.

De marktkapitalisatie van de controversiële stablecoin is nu op een recordhoogte, net geen $84 miljard. Opmerkelijk genoeg komt dit omdat kapitaal uit de crypto-ruimte is gestroomd – in het afgelopen jaar is de totale marktkapitalisatie van stablecoin met 18% gedaald, terwijl die van Tether met 26% is gestegen.

Als je op de onderstaande grafiek op “speeltijdlijn” klikt, staat de groei van Tether in het afgelopen jaar in schril contrast met het traject van alle andere grote stablecoins, die stevig zijn gedaald.

Als we de bovenstaande grafiek nu in statische vorm presenteren en het marktaandeel beoordelen in plaats van de marktkapitalisatie, zijn er een aantal opmerkelijke data. De eerste is mei 2022, toen de dood van het ecosysteem van Terra naar nul spiraalde en de stablecoin van $18 miljard met zich meesleepte.

Maar hoewel dit Tether een kleine boost gaf, werd het destijds ook even gedepegd en dus was de echte winnaar USD Coin, die snel steeg van een marktaandeel van 25% naar 33%.

Het is echter echt 2023 waarin Tether echt dominant is geworden, van een marktaandeel van 48% aan het begin van het jaar tot de huidige positie van 67%. De volgende grafiek toont het als de uitbijter, met alle andere grote stablecoins.

Waarom wint Tether marktaandeel?

Copy link to section

Hiervoor zijn drie belangrijke factoren. De eerste is regulering, met name rond de Binance-branded BUSD stablecoin. Paxos, de in New York gevestigde uitgever, kondigde in februari aan dat het niet langer nieuwe tokens van de stablecoin zou slaan, wat betekent dat de marktkapitalisatie geleidelijk zou dalen tot nul (op het moment van schrijven heeft het nog steeds een marktaandeel van 2,9% met een marktkapitalisatie van $3,7 miljard, maar dit zou moeten blijven dalen).

Tether is buiten de VS gevestigd en daarom is bezorgdheid over de status ervan met betrekking tot de Amerikaanse effectenwetgeving geen punt van zorg.

De tweede factor diende om een andere van Tether’s rivalen, USD Coin, te verlammen, die zich ook zorgen moet maken over de Amerikaanse effectenwetgeving, gebaseerd op de bevoegdheid van Gary Gensler. Maar bovendien was er in maart een zichtbare dip in de marktkapitalisatie van de door Coinbase gesteunde stablecoin, waarbij Tether het kapitaal opslokte dat USDC ontvluchtte. Dit was te wijten aan de bankencrisis, waaruit bleek dat USDC gedeeltelijk werd ondersteund door kasreserves in de gevallen Silicon Valley Bank.

Temidden van de paniek bevestigde Circle dat 8,8% van de reserves ter ondersteuning van USDC in SVB werd aangehouden. Hoewel later werd bevestigd dat deposanten gezond zouden worden gemaakt, was USDC in de tussentijd gedepegeerd tot 88 cent en hoewel het onmiddellijk de koppeling van $1 terugkreeg nadat de garantie was bevestigd, heeft het het verlies aan marktaandeel sindsdien niet meer goedgemaakt.

De dominantie van Tether is daardoor gegroeid, ironisch gezien als “veiliger” te midden van de chaos, ondanks dat de bezorgdheid over de reserves van Tether mogelijk een van de langste en meest besproken onderwerpen in crypto is.

Dit brengt ons bij onze derde factor: het is waarschijnlijk redelijk om te zeggen dat de markt wat rustiger is met betrekking tot de reservesituatie achter Tether. Het bedrijf heeft zich ingespannen om zijn transparantie te vergroten en heeft volgens boekhoudkundige rapporten zijn blootstelling aan depositocertificaten en commercial paper verminderd.

Het grootste deel van zijn reserves zit nu in T-bills, ongetwijfeld geholpen door de forse rendementen die worden aangeboden, met rentetarieven die nu boven de 5% liggen. Tether kondigde deze week inderdaad aan dat het in het tweede kwartaal van 2023 meer dan $1 miljard aan operationele winst heeft gemaakt, waarbij zijn activa met 5,7% zijn gestegen tot $86,5 miljard, tegen $83,8 miljard aan USDT-tokens in omloop. De gigantische winsten werden geleid door T-bills, waarbij het bedrijf $72,5 miljard van zijn $86,5 miljard aan door de Amerikaanse overheid gegarandeerde instrumenten aanhield.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat deze reserve-attesten niet hetzelfde zijn als volledige financiële audits, en in sommige kringen blijft er bezorgdheid bestaan. In vergelijking met de traditionele financiële sector en de transparantie die alledaags is, verbleekt Tether en zou meer moeten doen. Maar de markt als geheel is zeker milder geworden over haar mening over de situatie – wat blijkt uit de enorme groei van de stablecoin, vooral in een tijd waarin de totale marktkapitalisatie van de stablecoin is gekelderd.

De patroonbreuk van het afgelopen jaar is opmerkelijk en kan vanuit een andere hoek in de volgende grafiek worden bekeken, wanneer de marktkapitalisatie van Tether wordt vergeleken met die van Bitcoin. Historisch gezien is het duo nauw samengegaan, aangezien Bitcoin een graadmeter is voor een grote ruimte, en hoe meer vraag naar Bitcoin, hoe meer vraag er is naar Tether.

Maar terwijl Bitcoin 58% lager blijft dan zijn hoogste punt ooit, is Tether weer naar zijn hoogtepunt gestegen en heeft de dip in de bearmarkt volledig tenietgedaan.

Wat betekent dit voor cryptovaluta?

Copy link to section

We noemden de bezorgdheid over de reserves van Tether hierboven, en het is daarom niet verwonderlijk dat velen niet enthousiast zijn over het feit dat de stablecoin zo’n grote greep op de markt heeft. Als er iets met Tether zou gebeuren, zou de ruimte zonder twijfel absoluut worden verwoest. Het is de belangrijkste bron van liquiditeit op alle handelsparen, DeFi is ervan afhankelijk en het is de levensader die het hele ecosysteem ondersteunt.

Hoewel de situatie rond Tether goed is besproken en we er hier niet nog een keer op ingaan (en zoals we hierboven vermeldden, lijkt het in ieder geval de goede kant op te gaan), blijven er nog andere twistpunten. De ironie van dit alles is dat, in een ruimte die is gebouwd op de pijler van decentralisatie, zoveel afhankelijk is van één zeer gecentraliseerd bedrijf.

DeFi dankt zijn naam aan gedecentraliseerde financiering, maar dat is niets meer dan een verkeerde benaming terwijl zoveel van het systeem wordt ondersteund door Tether (om nog maar te zwijgen, USD Coin is ook gecentraliseerd, de grootste concurrent). Zelfs als alles goed gaat met Tether (en om duidelijk te zijn, er is geen bewijs van het tegendeel), het blijft een centraal punt van mislukking en DeFi zal nooit worden gedecentraliseerd zolang het op USDT is gebouwd.

Dit zou geen probleem zijn als Tether volledig gereguleerd en transparant was, waar het naartoe lijkt te gaan (zelfs als het langzaam gaat). Dat zou waarschijnlijk alle problemen oplossen, want er is zeker geen probleem met de functionaliteit van het token: het doet precies wat het zegt op het blik, en binnen een DeFi-ruimte die veel meer gecentraliseerd is dan velen beseffen om verschillende redenen, voelt het niet aan. als een probleem dat Tether gecentraliseerd is – het is alleen het feit dat het vertrouwen achter die gecentraliseerde instelling niet kan worden gegarandeerd.

Zonder al te filosofisch te worden, zullen sommigen beweren dat het onmogelijk is om ooit dat niveau van vertrouwen in een gecentraliseerd bedrijf te krijgen. Dat zijn inderdaad de sintels waaruit de cryptocurrency-ruimte is geboren, en een discussie voor een andere dag.

Maar één ding is duidelijk. Als we naar de cijfers kijken, gaan de marktkapitalisatie en het marktaandeel voor Tether maar in één richting: omhoog. De tijd zal leren of dat zo doorgaat, maar op dit moment is de dominantie ervan verbluffend.